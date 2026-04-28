Ya en casa: así se encuentra Charly García tras su operación de riñón

Charly García fue dado de alta este martes 28 de abril.

Charly García recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio tras permanecer una semana internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El músico había ingresado al centro de salud para someterse a una nefrectomía parcial, una cirugía renal que ya estaba programada.

La intervención, realizada el pasado 21 de abril, consistió en la extirpación de una parte del riñón. Según los informes oficiales, el procedimiento de 74 años se desarrolló de acuerdo con lo previsto y no presentó complicaciones posteriores. Durante su estancia, el artista evolucionó de manera favorable en una habitación común y no requirió tratamientos adicionales como diálisis.

El proceso de recuperación concluyó este martes 28 de abril, momento en el que los profesionales médicos autorizaron su salida de la clínica. Con esta noticia, el referente del rock nacional continúa su rehabilitación en su hogar tras cumplir con los protocolos habituales para este tipo de cirugías.

Antes de su internación, Charly García mantuvo una agenda activa que lo vinculó con diversas expresiones culturales y encuentros personales. Uno de los momentos más comentados fue su asistencia al concierto de AC/DC en el Estadio Monumental.

Charly García.

Aquella salida quedó documentada a través de un video publicado por el músico Fabián "Zorrito" Von Quintiero, quien destacó el entusiasmo del artista frente al espectáculo de la banda australiana. Su actividad también incluyó compromisos afectivos y recorridos urbanos.

El músico viajó a Uruguay con el fin de sorprender a su colega y amigo León Gieco, además de visitar el Museo Malba en Buenos Aires. Estas apariciones públicas, sumadas a registros cotidianos junto a personas de su círculo cercano como Rosario Ortega, evidenciaron un periodo de vitalidad previo a su intervención quirúrgica programada.

Una joya recuperada

El archivo de la cultura nacional recuperó un registro audiovisual de gran relevancia: el encuentro entre Charly García y Mariano Mores. El material, extraído de un soporte VHS, documenta una interpretación en vivo del tango Uno realizada en 2001 durante una emisión del canal CM.

La difusión del hallazgo estuvo a cargo de la plataforma especializada Rarezas SNM, que destacó la labor de preservación realizada por José Germán Borda. Gracias a este rescate, se pone a disposición del público un documento que une a dos figuras centrales de la música argentina en torno a una obra emblemática.

Compuesta en 1943, la pieza original combina la profundidad lírica de Enrique Santos Discépolo con la capacidad melódica de Mores. Esta versión recuperada permite apreciar el cruce estético entre el rock y el tango.