S&P 500 y Nasdaq suben tras reportes de avance en acuerdo de paz de Oriente Medio

Los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York.

Por Twesha Dikshit y ​Utkarsh Hathi

28 mayo (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el jueves tras conocerse que Estados Unidos e ‌Irán habían llegado a ‌un acuerdo, mientras que los inversionistas también asimilaban datos clave sobre la inflación.

* Axios informó de que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo para prorrogar el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, pero el presidente Donald Trump aún tenía que ​dar su aprobación ⁠definitiva.

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* "Los operadores están muy nerviosos ante el vaivén de ‌las noticias sobre el acuerdo y se ⁠han inclinado por posiciones largas para ⁠evitar verse arrollados por un resultado mejor de lo esperado. Lo más complicado es que las fuerzas inflacionarias podrían no ⁠remitir tan rápido como desean los mercados", dijo ​Jamie Cox, socio director de Harris Financial ‌Group.

* Datos económicos mostraron que ‌la inflación en Estados Unidos aumentó en abril a su ⁠ritmo más rápido en tres años, impulsada por el alza de los precios de la energía en medio de la guerra con Irán. Además, el PIB del primer ​trimestre se ‌revisó a la baja a un aumento anualizado del 1,6%, y se espera que el impulso se desacelere este trimestre.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 13,29 puntos, o un 0,03%, a 50.630,99 unidades; ⁠el S&P 500 subía 36,98 puntos, o un 0,49%, a 7.557,34 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 174,76 puntos, o un 0,66%, a 26.849,49 unidades.

* El índice S&P 500 de salud avanzaba un 1,2%. Eli Lilly trepaba un 4,2%, después de que CVS Health anunció que volvería a incluir en su cobertura la inyección para ‌la pérdida de peso Zepbound, de la farmacéutica, y que añadiría su píldora contra la obesidad Foundayo, recientemente aprobada.

* Las acciones tecnológicas ganaban un 1,3%. Microsoft escalaba un 2,8%, luego de The Information reportara que la firma lanzaría un nuevo ‌modelo de codificación la próxima semana.

* Snowflake se disparaba un 36,3%, después de que la compañía de análisis de datos elevara ‌su previsión de ⁠ingresos anuales por productos y anunciara un acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial a cinco ​años por 6.000 millones de dólares con Amazon Web Services.

Con información de Reuters