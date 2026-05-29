EMA recomienda que vacunas contra COVID-19 de la próxima temporada se centren en variante XFG

Exterior de la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, en Ámsterdam

La ​Agencia Europea de Medicamentos dijo el viernes que las vacunas contra el ‌COVID-19 para la campaña ‌de vacunación de 2026-27 en Europa deberían actualizarse preferentemente para hacer frente a la variante XFG.

La decisión coincide con la del comité asesor de la FDA de Estados Unidos, que el jueves votó a ​favor del ⁠mismo objetivo para las vacunas de la ‌próxima temporada.

• La recomendación, emitida ⁠por el Grupo de Trabajo ⁠de Emergencia de la EMA, tiene por objeto orientar a los fabricantes de vacunas que ⁠preparan las dosis contra el COVID-19 ​para la próxima temporada de ‌invierno en la Unión ‌Europea y el Espacio Económico Europeo.

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• ⁠La EMA señaló que XFG es la opción preferida dentro de la familia actual de variantes relacionadas con Ómicron, aunque ​también podrían ‌considerarse variantes estrechamente relacionadas, como la LP.8.1.

• Las vacunas contra el COVID-19 siguen ayudando a prevenir la enfermedad grave y la muerte, pero actualizar ⁠las vacunas para que se adapten mejor a las variantes circulantes puede mejorar la protección a medida que el virus muta, señaló la EMA.

• XFG, NB.1.8.1 y BA.3.2 están circulando en Europa, sin que ninguna variante sea ‌claramente dominante en todos los países.

• La agencia señaló que se espera que las vacunas dirigidas contra XFG también protejan contra BA.3.2, aunque la recomendación podría cambiar si la ‌situación del virus evoluciona de forma significativa.

• Se espera que los fabricantes de vacunas sigan recopilando ‌datos sobre ⁠la eficacia de las vacunas actualizadas tras su aprobación, incluidos datos ​sobre la protección y la respuesta inmunitaria.

Con información de Reuters