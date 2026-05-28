Final explicado de "Némesis", la serie de gran éxito en Netflix

"Némesis", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix tiene un thriller policial que se ha posicionado entre lo más visto de la plataforma. Némesis, cocreada por Courtney A. Kemp (la mente detrás del universo Power), sumerge en un electrizante juego del gato y el ratón ambientado en una tensa ciudad de Los Ángeles. La historia sigue las vidas paralelas y enfrentadas de dos hombres metódicos: el detective Isaiah Stiles, un policía obstinado y adicto al trabajo, y Coltrane Wilder, un brillante y calculador cerebro de atracos. La trama estalla cuando la obsesión de Stiles por atrapar a la banda de Wilder, a la que culpa de la muerte de un oficial novato, cruza todos los límites éticos, arrastrando a sus respectivas familias a una espiral de violencia y traición donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan.

"Némesis": un final sin vuelta atrás

El último episodio de la temporada destruye cualquier rastro de moralidad. Desesperado por eliminar a su rival, el detective Stiles cruza la última línea roja al aliarse en secreto con el cartel de Álvarez para que asesinen a Wilder.

Sin embargo, el plan sale terriblemente mal cuando los criminales secuestran por error a Candace, la esposa del propio Stiles. En un giro dramático, es Wilder quien intercepta al cartel, elimina a los sicarios y rescata a Candace, guiado por que sus códigos familiares son más fuertes que los del policía.

"Némesis": un final con decisiones fuertes. (Crédito de foto: Netflix)

El clímax definitivo ocurre cuando Stiles localiza a Wilder pero se ve obligado a tomar una decisión brutal: perseguir al criminal que arruinó su vida o quedarse a salvar a su propio hijo, Noah, quien está gravemente herido. Por primera vez, Stiles elige ser padre antes que policía y deja ir a Wilder, quien logra escapar y convertirse en un prófugo de la justicia.

Más allá de la espectacularidad de los robos y los tiroteos, Nemesis funciona como una profunda radiografía sobre la obsesión y el precio de la venganza. La serie analiza cómo el ego y el deseo de revancha pueden transformar a un guardián de la ley en el mismísimo monstruo que intenta cazar. Al final, Stiles y Wilder operan como espejos: ambos justifican sus acciones bajo la premisa de "proteger a los suyos", pero terminan destruyendo sus hogares.

¿Habrá segunda temporada para "Némesis"?

Netflix todavía no renueva oficialmente la serie, pero todo apunta a que sí habrá una segunda entrega. Sus creadores confirmaron que ya existe un mapa de ruta diseñado para la temporada dos, asegurando que la historia fue escrita desde el principio para expandirse y explorar las consecuencias de este caótico final.