Calendario de pagos completo de ANSES junio 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para el mes de junio. Esto incluye, además, a titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal Por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Como todos los meses, tanto jubilados como pensionados, deberán tener en cuenta el último número de su documento para conocer la fecha de cobro de los haberes. El organismo clasifica en categorías los pagos con el objetivo de lograr una mayor organización.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en junio del 2026

En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio



Para jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, los pagos se harán a finales del mes de junio:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

En tanto, los pagos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se darán:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Para el caso de personas que cobren la Asignación por Embarazo, la fecha de pago se hará entre mediados y fines de junio:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio



Asimismo, quienes cobran Asignación por Prenatal deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio



En el caso de la Asignación por Maternidad, los pagos se harán entre el 10 de junio al 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurrirá con las Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción). ANSES pagará a todas las terminaciones de documento entre el 9 de junio y el 8 de julio. A su vez, quienes cobren Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas lo harán entre el 8 de junio y el 8 de julio. También es para todas las terminaciones de documento.

Finalmente, personas que cobren Pensiones No Contributivas deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio



Y las fechas de pago para la Prestación por Desempleo son:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

De cuánto es la jubilación mínima en junio de 2026

Esta semana ANSES confirmó un aumento del 2,58% para jubilaciones y pensiones que regirá a partir del mes de junio 2026, de acuerdo a la Resolución Oficial 139/2026 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, la jubilación mínima quedó fijada en $403.317,99 brutos. A este monto hay que sumarle el bono extraordinario de $70.000. En este sentido, el haber mínimo final queda establecido en $461.218 neto.

Por otra lado, aquellas personas que cobran la jubilación máxima el haber pasará a $2.713.948,17 bruto.