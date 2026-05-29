Foster falla un penal y Sudáfrica empata 0-0 en amistoso ante Nicaragua previo al Mundial

Lyle Foster falló un penal y la selección sudafricana tuvo que conformarse con un decepcionante empate a 0-0 ante Nicaragua en un amistoso disputado el viernes en Johannesburgo que le sirvió como preparación para el Mundial, donde debutará ante México.
Foster estrelló el balón en un poste desde el punto de penal al final de la primera parte, en un partido en el que el seleccionador Hugo Broos dio descanso a varios de sus titulares en el último compromiso antes de que el plantel parta hacia su base de entrenamiento en Pachuca.
Sudáfrica dominó la posesión pero creó muy poco peligro frente a un rival que apenas logró salir de su propio campo y no ofreció nada en ataque.
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Sudáfrica se enfrentará a la coanfitriona México en el mítico estadio Azteca el 11 de junio, antes de medirse a la República Checa en Atlanta el 18 de junio y de disputar su último partido del Grupo A contra Corea del Sur seis días después en Monterrey.
Con información de Reuters