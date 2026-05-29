Lyle Foster y Tshepang Moremi de Sudáfrica reaccionan durante el amistoso ante Nicaragua

​Lyle Foster falló un penal y la selección ‌sudafricana tuvo ‌que conformarse con un decepcionante empate a 0-0 ante Nicaragua en un amistoso disputado el viernes en Johannesburgo que le sirvió como ​preparación para ⁠el Mundial, donde debutará ‌ante México.

Foster estrelló ⁠el balón en ⁠un poste desde el punto de penal al final de ⁠la primera parte, en ​un partido en ‌el que el ‌seleccionador Hugo Broos dio descanso ⁠a varios de sus titulares en el último compromiso antes de que ​el ‌plantel parta hacia su base de entrenamiento en Pachuca.

Sudáfrica dominó la posesión pero creó muy ⁠poco peligro frente a un rival que apenas logró salir de su propio campo y no ofreció nada en ataque.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sudáfrica se enfrentará a la ‌coanfitriona México en el mítico estadio Azteca el 11 de junio, antes de medirse a la República Checa en ‌Atlanta el 18 de junio y de disputar su último ‌partido ⁠del Grupo A contra Corea del Sur ​seis días después en Monterrey.

Con información de Reuters