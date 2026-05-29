PBA avanza con las obras para una planta potabilizadora clave: beneficiará a 855 mil bonaerenses

En el marco del Plan Hídrico del Gran La Plata, la Provincia de Buenos Aires avanza en los trabajos que permitirán optimizar la producción, distribución del servicio en la que se beneficiará a más de 855 mil vecinos y vecinas de la región capital. El objetivo es optimizar la producción, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable en la región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada.

A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, las obras se desarrollan en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, en el mismo predio donde se encuentra la Planta Ing. Donato Gerardi que funciona desde hace más de 70 años. La nueva infraestructura que tendrá una superficie total de 29.500 m² se complementará con la Plata ya existente.

“Mientras Milei quiere reventar y privatizar AySA, dejando sin agua y cloacas a millones de personas, nosotros construimos la planta potabilizadora más importante de la historia de la Provincia en Punta Lara”, expresó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. “Esa es la diferencia entre un gobierno y un plan de negocios”, concluyó.

Inversión estatal

La obra contempla una estación de bombeo con capacidad máxima de 36.000 metros cúbicos por hora y una toma de agua cruda del Río de la Plata, conectada a la planta mediante un acueducto de 2,2 kilómetros. Además, se ejecuta otro acueducto de 6 kilómetros para distribuir el agua tratada hacia distintos puntos de la región.

El nuevo sistema se vinculará con la red existente a la altura de Avenida 32 y calle 120 de La Plata, fortaleciendo el abastecimiento hacia localidades como City Bell, Gonnet y Los Hornos, además de Berisso y Ensenada.

Actualmente, la obra avanza en distintos frentes con tareas de excavación, armado y hormigonado. Ya se encuentran finalizadas las estructuras de hormigón armado de la cámara de macro medición, la cámara de carga y la de dispersión.

En paralelo, continúan los trabajos en floculadores, decantadores, filtros, cisternas y almacenadores de lodos, mientras avanza la colocación de cañerías correspondientes al acueducto de agua tratada.

Una vez finalizada, la planta será operada por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y permitirá incrementar en un 77% la capacidad actual de producción y distribución de agua potable, alcanzando un volumen de tratamiento de 23.000 metros cúbicos por hora para más de 855 mil habitantes.

Asimismo, el nuevo acueducto incrementará en un 85% la capacidad de transporte de agua hacia La Plata y mejorará la distribución en toda la región metropolitana.

La primera etapa incluye la rehabilitación del Acueducto Norte —ya finalizada—, la nueva Planta Potabilizadora y obras complementarias actualmente en ejecución. La segunda etapa prevé el desarrollo del Acueducto Parque San Martín y nuevas estaciones de bombeo y cisternas para reforzar el sistema.