Giros en el caso de Agostina Vega: renunció el abogado del detenido e investigan a la madre de la nena

La investigación por la desaparición de Agostina Vega viró en dos sentidos en las últimas horas, de acuerdo a fuentes judiciales. Por un lado, renunció el abogado de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, en un movimiento que suma tensión al expediente y reconfigura la estrategia de defensa del acusado. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a poner el foco sobre la madre de Agostina, tras las acusaciones del padre de la nena.

Jorge Sánchez del Bianco abandonó la defensa de Barrelier luego de las inconsistencias en sus testimonios y después de que su defendido asumiera que estuvo mintiéndoles a los investigadores que buscaban a Agostina. El sospechoso volvió a ser trasladado ayer a Tribunales 2 y cambió su declaración. Su situación procesal se había complicado horas antes a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.

Por otro lado, el padre de Agostina, Gabriel Vega, aseguró este sábado que sospecha que el acusado “no actuó solo”. También apuntó contra el vínculo entre Barrelier y la madre de la adolescente al afirmar que entre ambos “hay algo”, aunque aclaró que desconoce de qué se trata. Según relató, hizo averiguaciones por su cuenta e incluso grabó conversaciones que ya fueron puestas a disposición de la Justicia.

Además, la querella que representa al padre de Agostina aseguró que existen comunicaciones y mensajes recibidos por la madre que deberán ser esclarecidos en el expediente. En ese contexto, la investigación se amplía más allá del único detenido y busca reconstruir con precisión los vínculos, contactos y movimientos que rodearon las horas previas a la desaparición de la adolescente.

Uno de los puntos centrales de la búsqueda por estas horas está concentrado en un sector específico que los investigadores consideran relevante. Según explicó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, se trata de un triángulo geográfico donde se presume que el imputado pudo haber ingresado el pasado lunes y haber "descartado" algún elemento vinculado a la investigación. No obstante, aclaró que hasta ahora no se encontraron evidencias que permitan confirmar esa hipótesis.

Agostina Vega fue vista por última vez en el barrio cordobés de Cofico junto a Claudio Barrelier, el único detenido por la causa. En su primera declaración, el sospechoso aseguró que el sábado 23 de mayo, cerca de las 22, ambos caminaron algunas cuadras y que luego la adolescente se subió a un auto rojo junto a un supuesto amigo.

Sin embargo, esa versión comenzó a derrumbarse con el avance de la investigación. Barrelier también había intentado desacreditar un video clave en el expediente al afirmar que la joven que aparecía ingresando a su casa era su hija.

Con el correr de los peritajes y las pruebas recolectadas por la fiscalía, ambas explicaciones quedaron desmentidas: no hubo rastros del supuesto auto rojo y los investigadores confirmaron que la adolescente que aparece en las imágenes era efectivamente Agostina.