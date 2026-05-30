Otro impactante triunfo de Cerúndolo en Roland Garros: luchó 6 horas y se metió en octavos

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó otra hazaña en Roland Garros: ganó un partido de casi seis horas y mantiene viva la ilusión del tenis argentino.

Juan Manuel Cerúndolo volvió a escribir una página memorable en Roland Garros. Después de eliminar a Jannick Sinner, número uno del mundo, el argentino superó al español Martín Landaluce en una batalla de casi seis horas y consiguió, por primera vez en su carrera, clasificarse a los octavos de final de un Grand Slam.

La aventura de Cerúndolo en Roland Garros continúa creciendo a pasos agigantados. El zurdo, de gran 2026, derrotó al español Landaluce por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) en uno de los partidos más extensos y emocionantes del torneo.

El encuentro se prolongó durante 5 horas y 58 minutos y tuvo un dato que refleja la paridad absoluta: Cerúndolo ganó 214 puntos y el español 213. Apenas un punto marcó la diferencia entre la gloria y la eliminación.

Con este triunfo, el porteño alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera profesional.

Roland Garros fue escenario de una batalla épica

La jornada estuvo marcada por condiciones extremas. París registró temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados, mientras miles de aficionados copaban el predio de Roland Garros para seguir el segundo Grand Slam de la temporada.

A pocos metros, además, el Parque de los Príncipes reunía a los simpatizantes del Paris Saint-Germain para observar la final de la Champions League. En ese contexto de máxima efervescencia deportiva se desarrolló una de las historias más impactantes del torneo.

El primer set ya anticipó lo que vendría. Cerúndolo necesitó más de una hora para quedarse con el parcial y protagonizó un noveno game de 18 minutos en el que salvó cinco puntos de quiebre. Esa resistencia terminó siendo clave para encaminar el set por 6-4.

Un partido que cambió de dueño varias veces

El segundo parcial parecía quedar rápidamente del lado argentino cuando Cerúndolo tomó ventaja de 3-0. Sin embargo, Landaluce reaccionó, recuperó el terreno perdido y terminó imponiéndose en el tie-break.

El español llegaba con importantes antecedentes en el circuito juvenil. Formado en la Rafa Nadal Academy, fue campeón junior del US Open 2022 y llegó a ocupar el número uno del ranking juvenil.

La tercera manga volvió a poner a prueba la capacidad de reacción del argentino. Tras comenzar 0-2 abajo, logró equilibrar el juego y forzó otro desempate, esta vez favorable para él.

Cuando parecía que el encuentro podía resolverse en el cuarto set, Cerúndolo desperdició la oportunidad de cerrar el partido con su saque cuando estaba 5-4 arriba. Landaluce aprovechó la situación, recuperó el quiebre y llevó nuevamente la definición al tie-break, que terminó quedándose el español.

La fortaleza mental que explica su gran torneo

El quinto set fue una síntesis perfecta de todo lo que mostró Cerúndolo durante el torneo.

Landaluce tomó una ventaja inicial de 3-0 y parecía encaminado a la victoria. Sin embargo, el argentino volvió a demostrar por qué está viviendo el mejor Roland Garros de su carrera.

Sin desesperarse, recuperó el quiebre perdido, igualó el marcador y llevó la definición a un nuevo tie-break. Allí apareció su mejor versión: agresivo, sólido y preciso en los momentos decisivos. El desenlace llegó con un 7-6 (8) que desató el festejo del argentino después de casi seis horas de sufrimiento y resistencia.

El tenis argentino tiene un nuevo protagonista

La actuación del menor de los Cerúndolo adquiere todavía más relevancia por el contexto en el que se produjo. Antes de enfrentar a Landaluce, el argentino había conseguido el mayor triunfo de su trayectoria al eliminar al número uno del mundo, Sinner. Además, en la primera ronda había superado al británico Jacob Fearnley tras casi tres horas de juego.

La acumulación física era enorme, pero el porteño volvió a responder cuando más lo necesitaba. Con la eliminación de Francisco Cerúndolo, Juan Manuel quedó como el único representante argentino que sigue en carrera en el cuadro masculino de Roland Garros, transformándose en la principal esperanza nacional.

El próximo desafío: Matteo Berrettini

Ahora, Cerúndolo buscará un lugar en los cuartos de final frente al italiano Matteo Berrettini. El europeo también llega con desgaste acumulado tras superar al argentino Francisco Comesaña en otro partido maratónico de más de cinco horas. Será un nuevo examen para un jugador que ya demostró estar preparado para competir en escenarios de máxima exigencia.

Mientras Roland Garros sigue despidiendo a varios de sus favoritos, Juan Manuel continúa construyendo una historia inesperada. Con confianza, resistencia y un tenis cada vez más sólido, el argentino se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y mantiene viva la ilusión del tenis argentino en París.