La batalla por el algoritmo: quién gobernará la inteligencia artificial del siglo XXI



Durante décadas, las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley se presentaron como actores neutrales cuyo objetivo era conectar personas, democratizar la información y expandir las posibilidades del conocimiento humano. Google organizaba la información del mundo, Facebook conectaba amigos, Amazon simplificaba el comercio electrónico y OpenAI prometía poner la inteligencia artificial al servicio de la humanidad.

Sin embargo, la revolución digital ha entrado en una nueva etapa. Las plataformas ya no buscan únicamente consumidores. Buscan influencia. Ya no compiten solamente por mercados. Compiten por datos, por capacidad de procesamiento, por control de algoritmos y, cada vez más, por capacidad de moldear comportamientos, valores e imaginarios colectivos.

La discusión ya no es tecnológica. Es política.

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La reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV lo sintetizó con una frase contundente: “quien controle la inteligencia artificial impondrá su visión moral”. Lo que está en juego no es simplemente una innovación tecnológica, sino la arquitectura cultural, económica y política del siglo XXI.

Los nuevos señores de la infraestructura digital

Diversos autores vienen advirtiendo este fenómeno desde hace años. Shoshana Zuboff, en La era del capitalismo de vigilancia, describió cómo las plataformas digitales transformaron la experiencia humana en materia prima para la extracción masiva de datos. Nick Srnicek, en Capitalismo de plataformas, mostró cómo estas empresas construyeron monopolios basados en el control de la infraestructura digital. Yanis Varoufakis fue más lejos y habló directamente de tecnofeudalismo, un sistema donde los nuevos señores no controlan la tierra sino los algoritmos, las plataformas y los datos.

Más recientemente, Giuliano da Empoli, en La era de los depredadores, advirtió sobre la emergencia de una nueva élite tecnológica global que combina riqueza, poder informacional y capacidad de influencia política a una escala desconocida en la historia contemporánea.

La cuestión tecnológica tampoco puede separarse de la dimensión ética. La inteligencia artificial no puede evaluarse exclusivamente por su eficiencia económica o por su capacidad para generar ganancias. Como toda herramienta poderosa, su valor depende de los fines a los que sirve.

Las reflexiones contemporáneas sobre la sociedad digital, en sintonía con la reciente encíclica papal, plantean que la tecnología debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. El conocimiento, los algoritmos y los datos no pueden ser considerados únicamente mercancías. Constituyen bienes estratégicos que afectan derechos fundamentales, la autonomía de las personas y la capacidad de los pueblos para decidir su propio destino.

Los datos como riqueza estratégica

La discusión sobre los datos resulta central. Así como durante el siglo XX los recursos naturales fueron considerados activos estratégicos para el desarrollo nacional, en el siglo XXI los datos se han convertido en una nueva riqueza colectiva. La información producida diariamente por millones de ciudadanos posee un enorme valor económico, científico y político. Su apropiación por parte de plataformas privadas o actores extranjeros plantea interrogantes profundos sobre soberanía, democracia y derechos ciudadanos.

Por ello, los Estados deben asumir la responsabilidad de proteger los datos como un bien público estratégico, estableciendo mecanismos de regulación, transparencia, control democrático y participación social que impidan su concentración y utilización con fines incompatibles con el interés general.

Palantir, vigilancia y poder informacional

El caso de Pete Thiel es probablemente el ejemplo más explícito de esta transformación. Fundador de PayPal, principal financista de Palantir y uno de los intelectuales más influyentes de la nueva derecha tecnológica estadounidense, Thiel sostiene que las empresas tecnológicas deben asumir un papel activo en la defensa de la hegemonía norteamericana frente a China. Ya no se trata solamente de innovar. Se trata de librar una batalla geopolítica.

Palantir, precisamente, ha quedado en el centro de una fuerte polémica en la Argentina a partir de los acuerdos y conversaciones impulsados por el gobierno nacional para incorporar sus capacidades de análisis de datos en distintas áreas del Estado. Las críticas no se limitan a cuestiones de soberanía tecnológica o dependencia de proveedores extranjeros. También alcanzan el debate sobre quién controla la información sensible de millones de ciudadanos y con qué fines puede ser utilizada.

La controversia se profundizó cuando desde el Ministerio de Capital Humano se planteó la posibilidad de desarrollar “gemelos digitales sociales”, modelos construidos a partir de grandes volúmenes de datos para simular comportamientos, anticipar demandas y diseñar políticas públicas. Sus defensores sostienen que estas herramientas permitirían mejorar la eficiencia estatal y optimizar la asignación de recursos. Sus detractores advierten sobre los riesgos de vigilancia, perfilamiento masivo y concentración de poder informacional en manos de actores públicos y privados.

La polémica merece una atención especial. Estas tecnologías permiten construir representaciones digitales complejas de poblaciones enteras mediante la integración de datos provenientes de educación, salud, empleo, consumo, movilidad y comportamiento social.

Si bien pueden ofrecer herramientas valiosas para la planificación pública, también plantean riesgos inéditos. Sin controles democráticos estrictos, auditorías independientes y marcos regulatorios robustos, estas tecnologías podrían derivar en sistemas de vigilancia masiva, perfilamiento automatizado o segmentación social incompatibles con principios básicos de privacidad y derechos ciudadanos.

La cuestión central no es si estas tecnologías deben existir o no. La pregunta relevante es quién las controla, bajo qué criterios funcionan, quién audita sus resultados y a quién rinden cuentas. En una época donde la información se convierte en una fuente creciente de poder, la protección de los datos ciudadanos debe ser considerada una cuestión de soberanía nacional y de defensa de la democracia.

Palantir representa quizás mejor que ninguna otra empresa esta nueva etapa. Nació vinculada a los sistemas de inteligencia y seguridad estadounidenses y hoy opera como una plataforma de análisis masivo de datos utilizada por organismos estatales, fuerzas armadas y agencias de inteligencia. La frontera entre Big Tech y Estado se vuelve cada vez más difusa.

La carrera tecnológica global

Donald Trump parece haber comprendido la dimensión estratégica de esta disputa. El lanzamiento de Stargate, el gigantesco programa de infraestructura para inteligencia artificial impulsado por OpenAI, Oracle y SoftBank con respaldo gubernamental, refleja la creciente convergencia entre poder tecnológico y poder estatal. Lo mismo ocurre con el reciente Acuerdo de Prosperidad Tecnológica firmado entre Estados Unidos y el Reino Unido, concebido explícitamente para fortalecer las capacidades occidentales frente al avance chino.

Paradójicamente, uno de los detonantes de esta nueva fase fue DeepSeek.

La irrupción del modelo chino sorprendió a los mercados globales porque mostró que era posible desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial con costos significativamente menores a los de OpenAI y otros gigantes occidentales. El supuesto monopolio tecnológico comenzó a resquebrajarse. Por primera vez desde la revolución digital, Silicon Valley descubrió que tenía un competidor sistémico.

Pero la diferencia entre ambos modelos trasciende los costos.

Mientras Occidente suele abordar la inteligencia artificial desde una lógica corporativa e individualista, China la concibe como una herramienta de desarrollo nacional.

En Estados Unidos, el debate gira en torno a la innovación, la competencia empresarial y la captura de mercados. En China, la discusión se centra en productividad, planificación, modernización industrial y bienestar colectivo.

Esta diferencia explica por qué Pekín no percibe a la inteligencia artificial principalmente como una amenaza.

China la considera una nueva fuerza productiva.

Así como la electricidad transformó la industria durante el siglo XX, la inteligencia artificial es vista como la infraestructura que impulsará la próxima etapa del desarrollo económico.

Por eso la iniciativa “IA+” busca incorporar inteligencia artificial en manufactura, energía, logística, agricultura, salud y administración pública. La IA no aparece como una tecnología aislada sino como parte de una estrategia integral de modernización.

Otro aspecto poco discutido en Occidente es la diferencia entre los modelos de innovación tecnológica. Mientras las grandes plataformas estadounidenses suelen construir ecosistemas cerrados basados en propiedad intelectual altamente concentrada y dependencia tecnológica, China ha impulsado en numerosos sectores estrategias de cooperación, transferencia tecnológica y utilización de arquitecturas abiertas.

El caso de DeepSeek resulta ilustrativo. Su irrupción no solo cuestionó los costos del modelo dominante de Silicon Valley. También mostró las potencialidades de los desarrollos de código abierto para democratizar el acceso a capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Esta diferencia tiene profundas implicancias para los países emergentes. Frente a una creciente concentración tecnológica global, las naciones en desarrollo necesitan construir capacidades propias, promover asociaciones estratégicas, exigir transferencia tecnológica y evitar nuevas formas de dependencia digital. La autonomía del siglo XXI ya no depende únicamente de la industria, la energía o las finanzas. También depende de la capacidad para comprender, desarrollar y gobernar tecnologías avanzadas.

Educación, regulación y el futuro de la IA

La diferencia también se refleja en el sistema educativo.

Mientras gran parte del debate occidental está dominado por el temor a la sustitución laboral y la automatización, China está reformando aceleradamente su sistema educativo para preparar a las nuevas generaciones para convivir con la inteligencia artificial. La enseñanza de contenidos vinculados a IA comienza desde edades tempranas. Las universidades están reorganizando carreras, ampliando programas vinculados a semiconductores, robótica, ciencia de datos y computación avanzada.

No se trata solamente de formar programadores.

Se trata de construir una sociedad capaz de desenvolverse en una economía basada en sistemas inteligentes.

La regulación constituye otro punto de contraste.

China ha desarrollado uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo en materia de algoritmos, plataformas e inteligencia artificial. La lógica es clara: la innovación tecnológica debe estar subordinada a objetivos sociales y nacionales.

En Occidente predomina una dinámica diferente. La innovación avanza primero y la regulación llega después. El resultado es una creciente concentración económica, una expansión de la precarización laboral y una crisis de salud mental que afecta particularmente a las generaciones más jóvenes.

La fragmentación social, la ansiedad, la depresión y el aislamiento aparecen cada vez más vinculados a un ecosistema digital diseñado para maximizar la atención y el consumo antes que el bienestar colectivo.

La Quinta Revolución Industrial

La disputa actual por la inteligencia artificial no puede comprenderse únicamente como una carrera empresarial o geopolítica. Estamos probablemente ante el comienzo de una nueva etapa histórica comparable a las grandes revoluciones industriales que transformaron la humanidad.

La primera revolución industrial multiplicó la fuerza física mediante la máquina de vapor. La segunda reorganizó la producción gracias a la electricidad y la producción en masa. La tercera introdujo la electrónica, la informática y la automatización. La cuarta conectó el mundo a través de internet, las plataformas digitales y los datos.

Hoy estamos ingresando en una Quinta Revolución Industrial.

La diferencia es que por primera vez las máquinas no solo ejecutan tareas: comienzan a aprender, optimizar y tomar decisiones. La inteligencia artificial está convirtiéndose en una nueva infraestructura productiva capaz de reorganizar simultáneamente la industria, la energía, la logística, las finanzas, la salud y la educación.

Pero lo más disruptivo podría estar aún por delante.

La convergencia entre inteligencia artificial y computación cuántica promete una transformación todavía más profunda. Si la IA multiplica la capacidad cognitiva de las máquinas, la computación cuántica puede multiplicar exponencialmente la capacidad cognitiva de la propia inteligencia artificial.

China comprendió tempranamente esta convergencia estratégica.

Mientras gran parte de Occidente continúa concentrando la discusión en plataformas digitales y modelos de negocio, Pekín desarrolla simultáneamente inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores, telecomunicaciones, robótica, satélites y energías limpias como partes de un mismo ecosistema tecnológico.

Por eso la ventaja china no es solamente tecnológica.

Es temporal.

Es sistémica.

Y es ecosistémica.

La verdadera disputa del siglo XXI no enfrenta simplemente dos modelos tecnológicos. Enfrenta dos formas de concebir el futuro.

Por un lado, un modelo donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de extracción de datos, concentración de riqueza y poder corporativo.

Por otro, un modelo donde la tecnología es concebida como una nueva fuerza productiva orientada al desarrollo nacional, la modernización económica y la construcción de capacidades colectivas.

La pregunta que enfrentan nuestras sociedades ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestras vidas. Eso ya está ocurriendo.

La verdadera pregunta es quién controlará esa transformación y al servicio de qué proyecto de sociedad se pondrá la tecnología.

Porque detrás de cada algoritmo, de cada plataforma y de cada modelo de inteligencia artificial se está definiendo algo más importante que una innovación tecnológica.

Se está definiendo el futuro del poder.