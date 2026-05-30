EE.UU. presente en la elección colombiana: los vínculos entre De la Espriella y republicanos

Abelardo de la Espriella se consolidó en los últimos días como el segundo favorito para las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo. Superó a Paloma Valencia, la candidata del uribismo, y los pronósticos le dan un empate técnico con el oficialista Iván Cepeda para la primera vuelta. Pese a su presentación como un político polirrubro más que un outsider, De la Espriella es el instrumento de poder de los Estados Unidos para entrar al Palacio de Nariño. Tal cómo revelaron medios internacionales, el abogado colombiano cuenta con 13 empresas radicadas en el estado de Florida, de las cuales seis ya fueron disueltas y las otras siete están a su nombre o el de su esposa, Ana Lucía Pineda. Además cuenta con el respaldo de Daniel Newlin, amigo de Donald Trump y quien iba a ser su embajador en Bogotá, y de la congresista republicana María Elvira Salazar, a quien De la Espriella le habría donado miles de dólares en sus últimas campañas electorales, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Aunque la Casa Blanca evitó hasta ahora un respaldo explícito a un candidato, distintos funcionarios republicanos dejaron señales públicas de preocupación por la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. La relación bilateral entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de los cruces diplomáticos entre Bogotá y Washington por Venezuela, seguridad regional y narcotráfico.

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En ese contexto, De la Espriella se lanzó a principios de año como candidato. Abogado de profesión, es además cantante y cuenta con empresas propias en distintos rubros y en distintos países, principalmente en Estados Unidos, país que le dio la ciudadanía en 2023. Distintas fuentes políticas colombianas aseguran que incluso lleva años haciendo aportes a campañas vinculadas al Partido Republicano. Sin embargo, dentro del propio entorno trumpista existen sectores que miran con desconfianza al dirigente colombiano.

La presión estadounidense sobre la política colombiana se hizo visible días atrás durante una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Allí, el funcionario del Departamento de Estado para América Latina, Michael Kozak, advirtió sobre “terribles consecuencias” para quienes atenten contra candidatos presidenciales colombianos, aunque sus referencias fueron interpretadas como chicanas hacia De la Espriella y hacia la candidata colombiana del uribismo, Paloma Valencia.

El respaldo de la Casa Char a De la Espriella

Mientras que De la Espriella insiste en presentarse como un candidato independiente y alejado de la política tradicional, en las últimas semanas sumó el respaldo de la Casa Char, la élite familiar de empresarios más importante de Colombia. "Después del domingo 8 de marzo, tenemos que estar trabajando para elegir al Presidente de la República, por ahí hay un candidatico costeño que queremos apoyar, que a pesar de que está solito, no tiene partido político, hoy en las encuestas está empatado con el hombre del gobierno nacional", advirtió Fuad Char, el jefe actual del grupo familiar.

Los Char históricamente fueron aliados del ex presidente Álvaro Uribe. Si bien son un grupo empresario, su influencia política se plasma y se traduce en Cambio Radical, fuerza política que ellos financian y con la que acompañaron a Uribe en sus años en el poder y a Juan Manuel Santos, su sucesor inmediato. Respaldaron varios de sus proyectos en el Parlamento y hoy poseen 19 parlamentarios en el Congreso Nacional, a través de pragmáticas coaliciones con partidos más chicos. Tienen además fuerte influencia territorial en la costa caribeña colombiana, región de donde De la Espriella es oriundo y razón por la cual se mostraron a favor suyo.

Una derecha desgastada y un uribismo en sala de shock

El politólogo y miembro del Instituto de Pensamiento Progresista, Sebastián Londoño, explicó a El Destape que la derecha colombiana "atraviesa cambios estructurales" tras varios años de un "desgaste sostenido del uribismo". "En ese sentido, fue algo palpable que el Centro Democrático no logró instalar un candidato fuerte", agregó Londoño, y en esa línea fulminó a la candidata del espacio: "Paloma Valencia nunca fue una alternativa real para el partido ni sus electores. Por esa razón Abelardo le peleó cabeza a cabeza el segundo puesto, hasta que finalmente la desplazó".

"La derecha colombiana busca cambios. Y aunque el aparato del Centro Democrático apoye a Valencia, hay líneas internas del partido que no la quieren, no la apoyan ni la van a apoyar en el cuarto oscuro. Estos grupos se terminarán de desplazar hacia Abelardo el próximo domingo", vaticinó Londoño.

El posicionamiento de Estados Unidos y los vínculos de De la Espriella con el Partido Republicano

Pese a esas señales, desde sectores republicanos aseguran que la administración Trump quiere mantener cierta distancia pública antes de la primera vuelta. “La administración ha sido muy clara al llamar a la transparencia de las elecciones, pero no quiere pronunciarse antes de la primera vuelta, lo cual es positivo para Colombia porque así no se crea un sesgo”, sostuvo Fabio Andrade, miembro del Centro Democrático, el partido del uribismo que lleva como candidata a Valencia, en declaraciones al medio de investigación colombiano La Silla Vacía. No obstante, agregó que existe una “preocupación” en Washington por “la continuidad de un gobierno tan radical de izquierda”.

En sintonía con Andrade, el senador republicano Bernie Moreno -un colombiano naturalizado estadounidense, al igual que De la Espriella- reforzó el alineamiento opositor con Washington. “Es importantísimo que Colombia sea el aliado más importante de los Estados Unidos en el continente”, afirmó al defender meses atrás el ingreso de Bogotá al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por sectores republicanos.

Aunque desde Washington niegan su afinidad con De la Espriella, el exponente colombiano cuenta con fuertes vínculos con el Partido Republicano y el propio movimiento MAGA de Trump. Un claro ejemplo fue el video difundido durante uno de sus últimos actos de campaña en el Movistar Arena de Bogotá, donde apareció la congresista republicana María Elvira Salazar, referente del ala trumpista en Florida. “Me dicen que ahora le dicen ‘el Tigre’ a Abelardo. Bueno, yo siempre le he dicho Abelardo”, afirmó la legisladora en ese video. Y remató: “Lo conozco muy bien, me apoyó mucho en mis tiempos de campaña y por eso le mando todo mi cariño y respeto”.

Según registros de la Comisión Federal de Elecciones revisados por el medio colombiano La Silla Vacía, desde 2018 el candidato colombiano aportó unos 95 mil dólares a campañas vinculadas al Partido Republicano, de los cuales 92 mil fueron destinados directamente a María Elvira Salazar. En pesos argentinos y al tipo de cambio actual, las contribuciones equivalen a unos 350 millones de pesos.

Sin embargo la mayor parte de esos fondos no fue donada a nombre del propio De La Espriella, sino de su esposa, Ana Lucía Pineda, quien figura ante las autoridades estadounidenses como ama de casa y socia de algunas de las empresas familiares. Solo Pineda aportó 66.500 dólares a las campañas de reelección de Salazar y también realizó contribuciones al “Freedom Force PAC”, un comité político ligado a la congresista republicana y alineado con el movimiento MAGA de Trump.

De La Espriella, sin embargo, también realizó donaciones menores al Comité Nacional Republicano y a campañas del propio Trump. Los registros oficiales muestran aportes pequeños por 457 dólares a las campañas presidenciales republicanas entre 2017 y 2020. La legislación estadounidense prohíbe las contribuciones de extranjeros a campañas federales y estatales, aunque permite excepciones para residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses. El colombiano si bien obtuvo la ciudadanía estadounidense en febrero de 2023, ya posee la residencia permanente tras varios años viviendo y trabajando en el país.

El escándalo con Estados Unidos, el crecimiento de De la Espriella en las encuestas y la chance de un doble empate técnico

Según señaló Londoño a este portal, el conflicto de Abelardo con Estados Unidos "no tiene ninguna influencia en el electorado colombiano". "La gente vota en clave modelo, no en imagen ética ni mediática. La seguridad y la economía son los factores que más influyen y movilizan a los colombianos. Y esos son, justamente, los puntos fuertes de la campaña de De la Espriella", destacó el analista político.

Respecto al resultado electoral, Londoño destacó que podría haber empate técnico "tanto en primera como en segunda vuelta". Basándose en las consultoras Atlas Intel y CB Global Data, el politólogo colombiano afirmó que Cepeda y De la Espriella contarían con el apoyo de "alrededor del 40% cada uno", mientras que en la segunda "ambos contarían con el 45%".

"El diez por ciento restante sería el factor determinante para anunciar al sucesor de Gustavo Petro", agregó Londoño, y comparó a este escenario con el de las elecciones de 2022, cuando Petro le ganó por apenas 3% al derechista Rodolfo Hernández.

"En 2022 notamos que no todos los votantes son definidos por los partidos que participan de la elección. Es por eso que en Colombia decimos que, en política, uno más uno no dará necesariamente dos", advirtió Londoño a El Destape.

Elección politizada y con éxtasis de participación electoral

Londoño destacó que hay expectativas de una participación récord este domingo. "La participación electoral puede ser del 60%, la más alta de los últimos años. Hay una movilización general tanto desde la izquierda y la derecha, con mucha politización y movilización entre la gente", señaló con optimismo el politólogo del Instituto de Pensamiento Progresista.

"En las elecciones legislativa de marzo hubo 51% de participación. Esperamos entre 7 y 9 puntos más en esta elección", agregó Londoño. Y comparó los datos con los de la última elección: "En 2022 también fue alto. Hubo 55% de participación en la primera vuelta presidencial y un 58% en el balotaje. Estamos cerca de un récord".

De la Espriella, bajo la lupa por su amistad con Alex Saab

Alex Saab es un empresario colombiano que fue señalado durante años por Estados Unidos como presunto testaferro y operador financiero del ahora ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Su nombre quedó asociado a millonarios contratos con el Estado de Venezuela, especialmente en programas de alimentos y vivienda impulsados por el chavismo. En 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando viajaba hacia Irán y, tras una larga disputa judicial, fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero y corrupción.

En Washington sostienen que participó en maniobras para mover cientos de millones de dólares provenientes de negocios con el gobierno venezolano, mientras que el chavismo siempre lo presentó como un empresario perseguido por motivos políticos.

De la Espriella fue abogado de Saab entre 2013 y 2019, período en el que lo representó en distintas investigaciones judiciales en Colombia. Una investigación periodística reveló que, en los últimos meses, empresas ligadas a Saab transfirieron más de 370.000 dólares a cuentas vinculadas De la Espriella, dinero que habría sido justificado como honorarios por asesorías legales e internacionales.

Saab llegó a definir públicamente a De la Espriella como "un gran abogado y amigo", mientras distintas investigaciones periodísticas reconstruyeron contactos permanentes entre ambos durante años, incluso posteriores a 2019. Si bien el aspirante a la presidencia de Colombia sostiene que actuó "únicamente como su defensor legal" y niega cualquier participación en los negocios del empresario, la relación lo dejó en el centro de la escena pública. Sin embargo, De la Espriella se defiende al asegurar que "todos los honorarios fueron cobrados de manera legal" y afirma que dejó de tener vínculos con Saab "hace años".