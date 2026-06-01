Se encienden las alertas en PBA por el aumento de ocupación de camas de cara al invierno: “Es grave”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló este lunes la situación actual de los hospitales en relación a la ocupación de camas de cara a las bajas temperaturas que se vienen. Debido al ajuste en materia sanitaria que realiza el Gobierno Nacional, los recursos escasean y la demanda va en aumento. “El ajuste tiene como correlato el desfinanciamiento de las políticas públicas, y las políticas públicas son la salud, pero la enfermedad no acompaña ese ajuste, entonces tenemos aumento de las enfermedades”, contó el funcionario en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Además, contó que hay un aumento de los ingresos de guardias en pediatría. “En promedio hay un aumento del 57% en las consultas pediátricas en el conurbano, y del 25% en el interior”, expresó. También señaló un aumento del 55% de las internaciones en terapia intensiva pediátrica, debido a que “ya están circulando fuertemente las enfermedades respiratorias”.

Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

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De esta forma hubo un aumento del 25% en cuidados intensivos en menores de 1 año, del 21% entre niños y niñas 1 y 4 años, y del 15% más entre personas de 5 a 19 años. El aumento de los casos se debe a la circulación de influenza H3N2, que fue conocido por un brote epidémico en Europa que generó una sobrecapacidad de las guardias.

“Sabíamos que ese virus iba a venir para acá, sabíamos que íbamos a tener una campaña de vacunación, que había que tener insumos extras, pero el Estado Nacional decidió hacer un ajuste en el inicio del invierno cortando las vacunas, y quitando las medicamentos del programa Remediar”, dijo Kreplak y agregó:” Ahora vemos la ola que viene de frente”.

Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

Internaciones en los adultos mayores y sarampión

Por otra parte, el ministro de Salud hizo foco en la población más adulta. “En promedio, las camas están ocupadas en los cuidados críticos en adultos mayores de 60 años en un 80%”. Hay un 88% en el AMBA y un 62% de ocupación en el interior. “Esto viene con un aumento muy significativo semana a semana que nos está preocupando”, afirmó de manera contundente Kreplak.

Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

Finalmente, otra alerta que encendió el ministro fue la “baja” cobertura de vacunación por el sarampión. “Está por debajo de los niveles que históricamente debemos tener”, dijo. En ese sentido expresó que donde hay mayores casos es en Canadá, Estados Unidos y México, países en donde se disputará el mundial que comenzará en poco días.

“Cada vez que tuvimos mundiales de fútbol aparecen brotes, porque se junta gente de muchos lugares diferentes”, explicó y recordó que “en 2010 tuvimos un brote de sarampión importado por el mundial, ahora corremos riesgo de que vuelva a suceder”. De esta manera, dijo que “estamos instando al gobierno Nacional a que ponga una cláusula obligatoria de llevar la vacuna al día del sarampión a quienes vayan al Mundial”.

Mientras tanto, el ministro pidió “chequear” el calendario de vacunación y, en todo caso, “darse un refuerzo”. “Queremos evitar que cuando vuelvan a nuestro país produzcan un brote”, cerró.