Atlético de San Luis designa DT a mexicano Mejía, campeón en Canadá

Atlético de San Luis designó el domingo como su ‌director técnico a ‌Diego Mejía, quien llega al club mexicano tras conquistar el título en Canadá con el equipo Atlético Ottawa.

Mejía llega a San Luis en sustitución de Raúl Chabrand, quien ​fungía como técnico ⁠interino desde marzo tras la ‌destitución del español Guillermo Abascal.

"Diego ⁠Mejía es nuevo ⁠director técnico del primer equipo varonil, llega al conjunto potosino tras un exitoso ⁠proceso al frente del Atlético ​Ottawa, club con el ‌que se proclamó campeón ‌de la Canadian Premier League en ⁠2025, obteniendo además el primer título en la historia de la institución canadiense", informó el club ​mexicano ‌en un comunicado.

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"Este movimiento refuerza la sinergia deportiva entre Atlético Ottawa, Atlético de San Luis y Atlético de Madrid, clubes que ⁠comparten una visión orientada en la profesionalización de sus estructuras, el intercambio de conocimiento y la consolidación de sus proyectos deportivos", agregó.

En Bravos de Ciudad Juárez, el estratega de 42 años ‌fue auxiliar técnico del brasileño Ricardo Ferretti, del argentino Hernán Cristante y de los mexicanos Luis Fernando Tena y Alfonso Sosa. En 2023 fue ‌designado técnico del equipo.

El estratega se retiró como futbolista en 2017 e inició su ‌preparación ⁠para ser entrenador. Viajó a Europa y en Barcelona se ​certificó como entrenador UEFA, luego trabajó con el Manchester City como buscador de talentos.

Con información de Reuters