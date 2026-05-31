Atlético de San Luis designa DT a mexicano Mejía, campeón en Canadá

Atlético de San Luis designó el domingo como su director técnico a Diego Mejía, quien llega al club mexicano tras conquistar el título en Canadá con el equipo Atlético Ottawa.
Mejía llega a San Luis en sustitución de Raúl Chabrand, quien fungía como técnico interino desde marzo tras la destitución del español Guillermo Abascal.
"Diego Mejía es nuevo director técnico del primer equipo varonil, llega al conjunto potosino tras un exitoso proceso al frente del Atlético Ottawa, club con el que se proclamó campeón de la Canadian Premier League en 2025, obteniendo además el primer título en la historia de la institución canadiense", informó el club mexicano en un comunicado.
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"Este movimiento refuerza la sinergia deportiva entre Atlético Ottawa, Atlético de San Luis y Atlético de Madrid, clubes que comparten una visión orientada en la profesionalización de sus estructuras, el intercambio de conocimiento y la consolidación de sus proyectos deportivos", agregó.
En Bravos de Ciudad Juárez, el estratega de 42 años fue auxiliar técnico del brasileño Ricardo Ferretti, del argentino Hernán Cristante y de los mexicanos Luis Fernando Tena y Alfonso Sosa. En 2023 fue designado técnico del equipo.
El estratega se retiró como futbolista en 2017 e inició su preparación para ser entrenador. Viajó a Europa y en Barcelona se certificó como entrenador UEFA, luego trabajó con el Manchester City como buscador de talentos.
Con información de Reuters