La angustia de una madre cordobesa durante más de dos semanas llegó a su fin en las últimas horas, tras el hallazgo de Tatiana, una adolescente de 19 años que era buscada intensamente desde hace 15 días. Después de un operativo realizado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba, la joven apareció a salvo.

La mamá de Tatiana había denunciado la desaparición de su hija por averiguación de paradero ni bien perdió contacto con ella. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, la preocupación de la familia había crecido a niveles impensados.

En la desesperación, la madre intentó visibilizar la búsqueda durante una de las manifestaciones que se dieron espontáneamente en la ciudad de Córdoba tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, el caso que mantiene conmocionado a todo el país. Allí repartió folletos con la foto de su hija y con los datos de contacto para quien tuviera información para aportar.

La difusión pública

La participación de la mujer en las movilizaciones permitió que el caso comenzara a ganar visibilidad. Distintos medios de comunicación tomaron el folleto y comenzaron a difundir la imagen de Tatiana para colaborar con la búsqueda.

La ampliación del operativo fue gracias a la exposición pública, que permitió el refuerzo de las tareas de la búsqueda y su jerarquización en la agenda pública. Las autoridades venían trabajando bajo el protocolo correspondiente para las causas de averiguación de paradero, realizando averiguaciones y relevamientos en diferentes sectores de la capital cordobesa.

Según fuentes oficiales, durante las últimas semanas ya se habían desarrollado acciones para obtener pistas que permitieran encontrarla, pero todas tuvieron resultado negativo.

El operativo que permitió encontrarla

Según Noticias Argentinas, el hallazgo de Tatiana se produjo durante la tarde del domingo en el marco de un operativo desplegado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Efectivos policiales lograron localizarla en la zona de boulevard Illia y Tránsito Cáceres de Allende en el barrio General Savio. Una vez ubicada, la joven recibió asistencia inmediata.

Luego fue trasladada junto a un familiar a una sede judicial, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de su desaparición y para garantizar, por sobre todo, su resguardo.

Con Tatiana a salvo, comenzará ahora una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y establecer responsabilidades si las hubiera.