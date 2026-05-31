FORJA rechazó el pedido de intervención a Formosa y acusó a Paoltroni de atacar la democracia

El referente provincial de Partido de la Concertación FORJA, Hugo Bay, expresó un contundente rechazo al pedido de intervención federal de Formosa impulsado por el senador nacional Francisco Paoltroni, al considerar que constituye un ataque a las instituciones democráticas y a la decisión soberana del pueblo formoseño.

Bay sostuvo que la iniciativa busca generar confrontación social en lugar de aportar soluciones a los problemas que atraviesa el país y cuestionó que se promuevan debates de este tipo en un contexto marcado por dificultades económicas y sociales.

El dirigente señaló que desde FORJA Formosa emitieron un comunicado institucional en el que manifestaron su rechazo a cualquier intento de intervención federal sobre la provincia, al entender que la propuesta implica desconocer el funcionamiento de las instituciones locales y el respaldo electoral obtenido por las autoridades provinciales.

Asimismo, consideró que el planteo impulsado por Paoltroni responde a intereses personales y acusó al legislador de intentar desacreditar a la administración provincial mediante una iniciativa que, según afirmó, carece de sustento político y jurídico.

Cuestionamientos por temas ambientales

Durante sus declaraciones, Bay también dirigió críticas hacia el senador libertario y hacia el diputado nacional Atilio Basualdo, al sostener que ambos estuvieron vinculados a situaciones relacionadas con presuntas infracciones a la normativa ambiental.

En ese sentido, afirmó que existen cuestionamientos vinculados a desmontes ilegales y sostuvo que esas conductas deberían ser analizadas con la misma rigurosidad con la que se pretende cuestionar a las instituciones provinciales.

El referente de FORJA remarcó además que la protección del ambiente tiene rango constitucional y recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, lo que establece obligaciones concretas para preservar los recursos naturales y promover un desarrollo sustentable.

Defensa de la institucionalidad provincial

Bay consideró que el debate impulsado por los sectores de La Libertad Avanza no contribuye al fortalecimiento de la democracia, y sostiene que la agenda política actual debería priorizar de manera urgente la resolución de las problemáticas reales que afectan el día a día de la ciudadanía.

Por último, el referente de FORJA insistió en que el pedido de intervención federal carece de todo fundamento válido, y lo calificó como una medida completamente injustificada. En este sentido, reafirmó la postura de su espacio en una firme defensa de la autonomía provincial, el federalismo y el respeto absoluto a la voluntad popular expresada por los formoseños a través de las urnas.