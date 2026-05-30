La agencia rusa Rosatom dice que un dron ucraniano atacó la central nuclear de Zaporiyia

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la central nuclear de Zaporiyia desde la orilla del embalse de Kakhovka en Nikopol.

La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom informó el ‌sábado de que ‌un dron ucraniano había impactado contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia y la mayor de Europa, sin causar daños en los equipos, pero dejando un ​agujero en la ⁠pared de una sala de ‌turbinas.

"Esta tarde, un dron de ⁠combate kamikaze ucraniano ⁠impactó contra el edificio de la sala de turbinas de la unidad de ⁠potencia n.º 6, lo que ​provocó una detonación", dijo el ‌director de Rosatom, Alexei ‌Likhachev, en un comunicado.

"La explosión no ⁠causó daños en los equipos principales; sin embargo, abrió un agujero en la pared de la ​sala ‌de turbinas".

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Ucrania no hizo comentarios de inmediato. Likhachev calificó el incidente de "deliberado".

La central nuclear de Zaporiyia fue tomada por Rusia en ⁠marzo de 2022 y sigue estando cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia, al sureste de Ucrania.

En ocasiones ha sido objeto de ataques durante los cuatro años ‌que dura la guerra, lo que ha suscitado el temor a un accidente nuclear en las instalaciones.

"Estamos un paso más cerca de un incidente ‌que muy probablemente afectará incluso a quienes viven mucho más allá de las fronteras ‌de ⁠Rusia y Ucrania y aún creen que están completamente a ​salvo", agregó Likhachev.

Con información de Reuters