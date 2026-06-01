Túnez busca un nuevo impulso mientras DT Lamouchi remodela una plantilla veterana

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Clasificación de la CAF - Grupo H - Túnez - Liberia

La selección de Túnez llega al Mundial con una racha positiva tras superar la eliminatoria sin encajar ni un solo gol, ‌pero persisten las dudas habituales ‌sobre si su enfoque basado en la disciplina podrá poner en aprietos a las selecciones que mandan a nivel global.

Túnez, que comparte el Grupo F con Países Bajos, Japón y Suecia, parece que volverá a depender de la organización defensiva y la consistencia táctica, cualidades que durante mucho tiempo la han convertido en una de las selecciones más resistentes de África.

Sin ​embargo, las actuaciones ⁠recientes han reforzado las preocupaciones por su falta de contundencia ofensiva ante ‌rivales más fuertes, y Túnez sigue dependiendo más de la ⁠disciplina colectiva que del talento individual.

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El entrenador ⁠Sabri Lamouchi ha respondido comenzando una cautelosa reestructuración de una plantilla veterana de cara al Mundial, dejando fuera a jugadores consagrados como el mediocampista Ferjani ⁠Sassi y el defensa Yassine Meriah, con el objetivo de renovar ​al equipo.

"Estas decisiones no fueron fáciles; al contrario, ‌fueron extremadamente difíciles", declaró Lamouchi tras anunciar ‌su plantilla.

"Pero no pretendo tomar decisiones sencillas, ni seleccionar jugadores para ⁠complacer a nadie más que al pueblo tunecino, ni ahora ni durante el torneo".

En cambio, Lamouchi ha recurrido a caras nuevas y perfiles más jóvenes en un intento por inyectar mayor energía sin sacrificar la solidez ​defensiva que ‌fue la base de la campaña de clasificación de Túnez.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra el mediocampista Rani Khedira, de 32 años y hermano del exinternacional alemán Sami Khedira, quien cambió de selección a principios de este año tras haber desarrollado toda ⁠su carrera profesional en Alemania.

El seleccionador francés también ha convocado a varios jugadores jóvenes, entre ellos el delantero del Paris Saint-Germain Khalil Ayari, y el delantero Rayan Elloumi, que juega en Canadá, lo que indica una transición gradual en lugar de una reconstrucción completa.

Aun así, las esperanzas de Túnez pueden depender en gran medida del mediocampista Hannibal Mejbri, uno de los pocos jugadores capaces de ‌generar momentos de creatividad e imprevisibilidad en el último tercio del campo.

Se espera que el jugador de 23 años, que se formó en la cantera del Manchester United antes de fichar por el Burnley, asuma gran parte de la responsabilidad ofensiva de Túnez durante el torneo.

El estilo pragmático de Túnez a menudo ‌lo ha convertido en un rival difícil en las competiciones africanas, pero su historial en la Copa del Mundo sigue siendo discreto. Han participado en seis Mundiales ‌anteriores, pero nunca ⁠han superado la fase de grupos.

Afrontar un grupo que incluye a Países Bajos, Japón y Suecia podría revelar, en última ​instancia, si la reconstrucción gradual de Lamouchi le ha dado a Túnez la calidad y el dinamismo suficientes para competir y dar un paso más allá en la competencia.

Con información de Reuters