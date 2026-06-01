Autoridades brasileñas afirman que dos presuntos casos de ébola han dado negativo

FOTO DE ARCHIVO: Agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener el brote de ébola en Mongbwalu, República Democrática del Congo.

Brasil ha descartado dos casos sospechosos de ébola ‌después de ‌que ambos pacientes dieran negativo en las pruebas del virus, informaron las autoridades locales el lunes.

Los casos sospechosos surgieron durante el fin de semana en ​pacientes con ⁠síntomas relacionados que habían ‌estado recientemente en la ⁠República Democrática del Congo, ⁠donde se concentra el actual brote de ébola, y en la ⁠vecina Uganda, que también ​ha notificado casos.

Los pacientes ‌en Brasil habían ‌dado positivo en pruebas de ⁠otras enfermedades, pero las autoridades locales esperaron los resultados de los controles de ébola ​para descartar ‌los casos.

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El estado de São Paulo informó que no se encontró material genético del ébola en las ⁠pruebas realizadas a un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo, que ya había dado positivo en meningitis.

En Río de Janeiro, un paciente ‌que había viajado recientemente a Uganda también dio negativo en las pruebas de ébola, informaron por separado el instituto de investigación sanitaria ‌Fiocruz y el ayuntamiento. El paciente había dado positivo en las ‌pruebas de ⁠malaria.

Con información de Reuters