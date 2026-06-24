Suiza gana el Grupo B del Mundial tras imponerse 2-1 a Canadá

Rubén Vargas y Johan Manzambi marcaron en la segunda parte para que Suiza superara 2-1 el miércoles a Canadá y se quedara con el primer puesto del Grupo B, mientras que los anfitriones también pasaron de ronda pero deberán mudarse de país para su próximo choque.
Suiza, que terminó la fase de grupos con siete puntos, permanecerá en Vancouver para su partido de dieciseisavos de final, mientras que Canadá, que habría ganado el grupo con un empate, terminó tres puntos por detrás y se desplazará a Los Ángeles para su próximo choque.
Ambos equipos lograron crear un total de tres ocasiones de gol en una primera parte sin grandes incidentes, en la que solo destacó la imposición de dos tarjetas amarillas al capitán suizo Granit Xhaka y al delantero canadiense Cyle Larin tras un encontronazo entre ambos por un tiro libre rápido a favor de Suiza.
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Suiza intensificó la presión tras el descanso y tuvo su premio.
Vargas puso el 1-0 a los 46 minutos y Manzambi, de 20 años, anotó el segundo a los 57. Aunque el suplente Promise David acortó distancias con su primer toque tras salir al campo, Canadá fue incapaz de volver a marcar y sufrió su primera derrota del torneo.
Con información de Reuters