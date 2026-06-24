Suiza gana el Grupo B del Mundial tras imponerse 2-1 a Canadá

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza contra Canadá

Rubén Vargas y Johan Manzambi marcaron en la segunda ‌parte para que ‌Suiza superara 2-1 el miércoles a Canadá y se quedara con el primer puesto del Grupo B, mientras que los anfitriones también pasaron de ronda pero deberán ​mudarse de ⁠país para su próximo choque.

Suiza, ‌que terminó la fase de ⁠grupos con siete ⁠puntos, permanecerá en Vancouver para su partido de dieciseisavos de final, mientras ⁠que Canadá, que habría ganado ​el grupo con un ‌empate, terminó tres ‌puntos por detrás y se ⁠desplazará a Los Ángeles para su próximo choque.

Ambos equipos lograron crear un total de tres ​ocasiones de ‌gol en una primera parte sin grandes incidentes, en la que solo destacó la imposición de dos tarjetas amarillas ⁠al capitán suizo Granit Xhaka y al delantero canadiense Cyle Larin tras un encontronazo entre ambos por un tiro libre rápido a favor de Suiza.

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Suiza intensificó la presión tras ‌el descanso y tuvo su premio.

Vargas puso el 1-0 a los 46 minutos y Manzambi, de 20 años, anotó el segundo a ‌los 57. Aunque el suplente Promise David acortó distancias con su primer toque ‌tras ⁠salir al campo, Canadá fue incapaz de volver a ​marcar y sufrió su primera derrota del torneo.

Con información de Reuters