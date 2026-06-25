Los turistas pueden visitar la finca productora. (Foto: pixabay).

La Argentina se posicionó como productor de uno de los mejores aceites de oliva del mundo, destacando la producción mendocina. En el corazón de Maipú, entre viñedos, olivares centenarios y el fondo de la Cordillera de los Andes, la olivícola Laur se erige como un referente de calidad en la producción de AOVE (aceite de oliva virgen extra).

Fundada en 1889 por el inmigrante francés Francisco Laur, esta empresa representa más de 135 años de dedicación a la calidad artesanal y la excelencia en la producción de aceite de oliva virgen extra que combina una tradición que combina técnicas modernas y una profunda conexión con tierras mendocinas.

En 2021, alcanzó el primer lugar en el Ranking Mundial de AOVE, convirtiéndose en la primera olivícola fuera de Europa en obtener este reconocimiento. Este logro fue seguido por nuevos premios en 2022 y 2023, reafirmando su liderazgo.

Además de producir aceites de alta gama, la olivícola ofrece una experiencia turística única. Los visitantes pueden disfrutar de visitas guiadas por las instalaciones, conocer el proceso de producción desde la cosecha hasta el embotellado, y participar en catas de los diferentes varietales de aceite, lo que permite profundizar en la calidad y versatilidad de sus productos.

El mejor del mundo

Si bien Mendoza está muy asociada a la producción de vino, son cada vez más los turistas que descubren que la producción local elabora aceites capaces de competir y superar a los más prestigiosos de España, Italia, Grecia y otros países mediterráneos.

Cada reconocimiento adquiere mayor relevancia porque Laur fue una de las empresas fuera de Europa en conseguir el primer puesto del EVOO World Ranking, uno de los rankings más prestigiosos y exigentes de la industria del aceite de oliva virgen extra, cuyo comité destacó la calidad sostenida de sus productos en los concursos más exigentes del mundo.

La olivícola Laur produce hoy más de 600 toneladas de aceite de oliva virgen extra por año, lo que equivale a cerca de un millón de botellas. Parte de su producción la exporta a mercados exigentes como Estados Unidos, China, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Ecuador.

Su portfolio incluye referencias premium como Alto en Polifenoles, Gran Laur, Gran Mendoza, Blend de Terroir, Laur Virgen Extra, Altos Limpios, Arbequina, Cruz de Piedra y Medrano. Esta calidad le permitió acumular más de 624 premios internacionales en la última década, consolidándola entre las olivícolas más galardonadas a nivel global.

Dónde queda y cómo llegar a Laur

Laur se encuentra en Videla Aranda 2850, Cruz de Piedra, Maipú. La finca se transformó en un polo atractivo del turismo gastronómico mendocino que abre de lunes a sábado de 10 a 18 horas. Requiere reserva previa online para las visitas guiadas.

Los recorridos permiten conocer los olivares históricos, la almazara, la planta de elaboración y todos los procesos que intervienen en la producción del aceite, y son acompañados por especialistas. La finca también invita a disfrutar de la naturaleza, la historia y la gastronomía en un mismo lugar.