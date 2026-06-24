Trabajo en equipo es clave para Japón, mientras DT Moriyasu busca superar bajas ante Suecia

Daichi Kamada, de Japón, y sus compañeros de equipo durante el entrenamiento

Hajime Moriyasu atribuyó a la adaptabilidad de sus jugadores y a la unidad del equipo el haber llevado ‌a Japón al borde ‌de las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo, a pesar del impacto continuo de la pérdida de jugadores clave, antes de su último encuentro del Grupo F contra Suecia el jueves.

Japón viene de derrotar 4-0 a Túnez después de empatar 2-2 con los Países Bajos en el debut y acercarse así a un puesto ​en las rondas eliminatorias. ⁠Estos resultados se han logrado a pesar de la ausencia ‌de varios jugadores clave.

Takefusa Kubo se perdería el partido ⁠contra Suecia debido a un problema ⁠de rodilla sufrido contra los Países Bajos, mientras que el excapitán Wataru Endo, el extremo Kaoru Mitoma y el creador de juego Takumi ⁠Minamino no pudieron jugar el Mundial debido a lesiones.

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"Cualquiera ​puede jugar con cualquiera, esa es la preparación ‌que queríamos garantizar", dijo Moriyasu sobre ‌la flexibilidad de su equipo. "Es más fácil decirlo que hacerlo, ⁠pero cuando hay un cambio en el equipo, no es tan sencillo ni fácil jugar con jugadores diferentes y lograr buenos resultados o tener éxito".

"En los dos últimos partidos, el equipo ha funcionado ​tácticamente y, ‌gracias al trabajo en equipo, están mejorando y aumentando su preparación", sostuvo el miércoles en rueda de prensa el DT.

Con cuatro puntos ya acumulados, es probable que Japón avance a dieciseisavos de final incluso si pierde contra Suecia, ⁠pero Moriyasu tiene la vista puesta en el primer puesto de la clasificación.

"Básicamente pensamos en ganar, eso es lo que tenemos en mente", dijo. "Si es posible, nos gustaría avanzar al tope del grupo marcando la mayor cantidad de goles, pero desequilibrar al equipo es un riesgo mayor. Ya veremos".

"No sabemos a qué tipo de equipo nos enfrentaremos en la ‌próxima ronda, pero lo importante es que seamos sólidos y que juguemos contra un equipo con el que podamos lidiar pase lo que pase", agregó.

Los suecos han tenido una campaña turbulenta en el torneo, con una victoria 5-1 sobre Túnez seguida de una derrota por el mismo ‌marcador contra Países Bajos, pero Moriyasu quiere que sus jugadores disfruten enfrentándose al dúo atacante formado por Alexander Isak y Victor Gyokeres.

"Son delanteros de ‌clase mundial, magníficos, ⁠así que me gustaría que disfrutáramos enfrentándonos a estos jugadores", dijo Moriyasu. "Será una buena oportunidad para que nuestros ​jugadores sigan desarrollándose".

Países Bajos lidera la zona con cuatro puntos y mejor diferencia de gol que Japón, mientras que Suecia está tercera con tres unidades.

Con información de Reuters