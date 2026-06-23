Pronóstico y estadísticas de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un cruce clave para el futuro de la zona, este martes en el Estadio Guadalajara. Tras los resultados de la jornada inicial, el grupo quedó abierto: el combinado sudamericano busca sellar de forma anticipada su clasificación, mientras que los africanos intentarán sostener su condición de revelación para arrimarse a la próxima instancia.

El elenco conducido por Néstor Lorenzo llega con el ánimo en alto tras un debut ideal en el que derrotó por 3 a 1 a Uzbekistán, mostrando ráfagas de excelente juego ofensivo. En la vereda de enfrente, los Leopardos protagonizaron uno de los golpes tácticos de la fecha inaugural al rescatar un histórico empate 1 a 1 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, obteniendo su primer punto mundialista en 52 años y demostrando que son un rival sumamente incómodo.

El registro estadístico entre ambas naciones en el plano futbolístico internacional no cuenta con capítulos previos. No existen antecedentes de enfrentamientos oficiales ni de carácter amistoso en el historial de mayores, por lo que el choque en suelo mexicano inaugurará los registros mutuos. Además, significará la quinta ocasión en que Colombia se mida ante un rival de la confederación africana en Copas del Mundo (acumulando un saldo previo de tres victorias y una derrota).

Las campañas recientes exponen dinámicas muy sólidas marcadas por la regularidad colectiva de ambas estructuras. Colombia arriba a este compromiso sosteniendo un andar arrollador en su decena de presentaciones más recientes oficiales y amistosas, donde consolidó un patrón de juego dinámico, rápido en las transiciones y con una altísima efectividad de cara al arco rival, algo que quedó de manifiesto en el estreno en Zapopan.

Por el bando de la República Democrática del Congo, el balance numérico en sus últimos diez compromisos refleja una consistencia táctica notable implantada por su cuerpo técnico, fundamentada en un bloque defensivo sumamente combativo. Los africanos demostraron una gran madurez para cerrar los caminos interiores a rivales de fuste, una cualidad que les permitió maniatar los circuitos creativos lusos en la jornada anterior.

Ficha del partido: Colombia vs. RD del Congo

Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo K).

Fecha: Martes 23 de junio de 2026.

Estadio: Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, Jalisco, México.

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