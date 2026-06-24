Chau campera de cuero clásica: así es la bomber en tendencia para abrigarse este invierno 2026.

La típica campera de cuero que fue tendencia durante décadas ya no va a ser furor esta temporada. En vez de eso, la tendencia para este otoño-invierno 2026 es una campera de cuero bomber con el cuello alto y un botón para resguardar el cuello de las bajas temperaturas.

Este diseño se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la temporada gracias a su capacidad para combinar comodidad, abrigo y estilo en una sola prenda. Se va a usar en tonos clásicos como negro, marrón y beige y se destaca por su silueta relajada, el cierre frontal y los puños elásticos que aportan un look urbano y moderno.

Bomber de cuero con cuello: en qué se diferencia de las clásicas

Lo que realmente la diferencia de otros modelos es su cuello elevado con botón, un detalle que no solo suma protección frente al frío, sino que también aporta un toque sofisticado que eleva cualquier look básico. Esta característica la transformó en una de las prendas favoritas de las referentes de moda y del street style internacional.

La tendencia comenzó a ganar fuerza en las principales semanas de la moda y ya fue adoptada por celebridades e influencers que la incorporan tanto en estilismos casuales como en propuestas más elegantes, explican desde Vogue. Es tan versátil que permite combinarse con jeans rectos, pantalones sastreros, faldas midi y vestidos, siendo una pieza clave para renovar el placard.

Además, representa una alternativa fresca a los clásicos blazers y a las camperas de cuero tradicionales. El volumen de la silueta bomber, sumado al protagonismo del cuello alto, aporta una estética contemporánea que equilibra perfectamente las influencias deportivas con los códigos del lujo silencioso. Además, es ideal para usarla con otras capas de ropa como suéteres.

Entre las combinaciones que más se verán este año aparecen los conjuntos con pantalones de vestir de tiro bajo, cargo pants y faldas largas, siempre dejando que la campera sea la protagonista absoluta del outfit. La clave está en llevar el cierre hasta arriba para resaltar la forma estructurada del cuello, uno de los detalles más distintivos de la tendencia.

Dónde conseguirla

La campera está disponible en varias marcas de indumentaria, como Zara. También se pueden encontrar modelos similares en plataformas como Shein y Temu por un precio mucho más económico. Cabe destacar que no son de cuero, sino de poliuretano, por lo que si buscás algo que te dure años, te conviene invertir en una de cuero vacuno.