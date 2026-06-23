"Milei es Adorni": la diputada riojana Gabriela Pedrali repudió la falta de quorum en el Congreso de la Nación

Tras la caída de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados que buscaba dictaminar la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, legisladores nacionales sumaron su rechazo a la falta de quorum. Entre ellas se destacó la diputada por La Rioja, Gabriela Pedrali, quién aseguró que "Milei es Adorni".

"Todos los bloques aliados que hoy permitieron dilatar las explicaciones que debe dar Adorni, son cómplices del encubrimiento de hechos de corrupción que este gobierno nacional se niega a esclarecer. Quienes hoy lo protegen son los mismos que mañana van a dar quórum para seguir entregando la soberanía argentina: votando a favor de los holdouts, autorizando pagos a los fondos buitre y acompañando un Súper RIGI hecho a medida de los grandes intereses económicos", expresó en su cuenta personal de X.

Finalmente, Pedrali apuntó que "mientras millones de argentinos sufren las consecuencias de estas políticas, ellos se enriquecen", y aseguró: "Sus negocios y se aseguran privilegios e impunidad".

Qué ocurrió y porqué cayó la sesión

En la mañana de hoy, la oposición logró reunir solo 117 de los 129 legisladores necesarios debido a una estrategia coordinada entre el presidente del cuerpo, Martín Menem, y los bloques aliados que decidieron no bajar al recinto. El PRO y la UCR encabezaron este blindaje parlamentario junto a bancadas menores como el MID, Innovación Federal y partidos provinciales, y dejaron expuesta su contradicción de diferenciarse de la Casa Rosada en el discurso pero sostenerla en las votaciones más sensibles para evitar confluir con Unión por la Patria.

Para desactivar la tensión y evitar una derrota política directa, el oficialismo tuvo que ceder y aceptó convocar para la próxima semana a la comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar el debate sobre la interpelación. Sin embargo, La Libertad Avanza dejó pendiente el llamado a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, un paso indispensable para que el trámite prospere en el recinto.

Con esta maniobra administrativa, el Gobierno logró su objetivo principal de ganar tiempo y postergar la discusión en la Cámara Baja por al menos dos semanas. La disputa se trasladará ahora al Senado, donde Adorni tiene previsto presentarse el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión y responder las preguntas de la oposición sobre sus bienes.