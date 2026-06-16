Desde La Rioja acompañarán el pedido de interpelación y eventual remoción de Manuel Adorni

Tras el escándalo patrimonial que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que podría derivar en un voto de censura si reúne la mayoría absoluta de ambas cámaras, fue respaldada por la diputada nacional de Unión por la Patria La Rioja, Gabriela Pedrali quien brindó detalles de la solicitud.

En diálogo con Riojavirtual Radio, la legisladora sostuvo que el presidente Javier Milei y su entorno están “habilitando las mentiras” al respaldar al funcionario nacional. “Milei está habilitando las mentiras. Adorni mintió al ir al Congreso y mintió en las notas. Quién le va a encontrar ese pendrive con criptomonedas, es muy hipócrita. Nadie cree que te regalan pasajes, que dos jubiladas te prestaron plata o que no tenías casa en el country y después sí. Me parece que se les fue un poco de las manos”, afirmó.

Pedrali fue más allá y consideró que la continuidad del jefe de Gabinete resulta insostenible. “Debería haber renunciado. No le creo nada desde hace mucho tiempo. Es una gran burla hacia la Argentina y hacia la investidura”, remarcó.

La diputada también cuestionó el alcance de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que algunas medidas terminan favoreciendo a quienes cuentan con herramientas para evadir controles. “Leyes como esta hacen que el Gobierno perdone a quienes tienen las herramientas para eludir las leyes. El jefe de Gabinete es la máxima autoridad del Gobierno después del presidente. Mintió y entró en delitos, lo veo muy difícil”, expresó.

Pedidos de interpelación a Adorni

En relación con la situación parlamentaria, Pedrali confirmó que distintos bloques impulsan mecanismos institucionales para exigir explicaciones al funcionario. “Pedimos una sesión en Diputados para el martes 23 y el Senado pidió una sesión para la próxima semana para citarlo a declarar, donde también se establece la posibilidad de una moción de censura”, indicó.

La legisladora explicó que actualmente existen pedidos de informes, proyectos de interpelación y propuestas vinculadas a una eventual censura legislativa. “En Diputados hay pedidos de informes, interpelaciones al jefe de Gabinete y también existe la posibilidad de la moción de censura”, señaló.

Asimismo, detalló que la Constitución contempla distintas alternativas. “Hay dos opciones: una moción de censura para interpelarlo o una moción de censura para sacarlo del cargo. Para avanzar con la destitución se necesita la mayoría absoluta de ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores”, explicó.

Finalmente, aseguró que el respaldo a estas iniciativas continúa creciendo dentro del Congreso. “Hemos pedido el tratamiento de todos los proyectos. Nosotros planteamos que en siete días se concrete la interpelación y desde allí avanzar con la moción de censura. Cada día que pasa se suman más diputados y senadores”, concluyó.