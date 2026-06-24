La innovadora estrategia para abaratar y acelerar la Inteligencia Artificial

El objetivo es ayudar a las empresas a construir entornos de IA escalables, eficientes y alineados con sus estrategias operativas.

Lenovo presentó AION, un nuevo proyecto estratégico de investigación y desarrollo creado en Brasil que busca acelerar la adopción de inteligencia artificial en empresas mediante arquitecturas híbridas. La iniciativa marca un paso importante en la evolución de la compañía, que busca ampliar su papel más allá de la provisión de infraestructura para convertirse en un habilitador de soluciones completas de IA.

El proyecto pone el foco en la ejecución de tareas de inferencia directamente sobre procesadores de última generación, como los Intel Xeon 6 con Performance-cores, ofreciendo una alternativa complementaria al uso tradicional de GPU. De esta manera, las organizaciones pueden optimizar costos, aprovechar mejor la infraestructura ya instalada y escalar proyectos de inteligencia artificial de forma más eficiente.

Lenovo AION busca optimizar la infraestructura de IA empresarial

La propuesta surge en un contexto donde la demanda de capacidad de procesamiento para inteligencia artificial sigue creciendo, mientras que las GPU continúan siendo recursos costosos y, en muchos casos, limitados. Frente a este escenario, AION permite ejecutar cargas de inferencia más livianas o distribuidas directamente en CPU, reservando las GPU para tareas más complejas y exigentes.

Según explicó Ricardo Bloj, presidente de Lenovo Brasil, la visión de la compañía apunta a arquitecturas flexibles capaces de adaptarse a las necesidades reales de cada negocio. El objetivo es ayudar a las empresas a construir entornos de IA escalables, eficientes y alineados con sus estrategias operativas.

Además, la iniciativa busca resolver un problema frecuente en los centros de datos: la subutilización de procesadores ya instalados. Gracias a las capacidades del Intel Xeon 6, las organizaciones pueden acelerar proyectos de IA sin necesidad de invertir inmediatamente en hardware especializado adicional.

AION permite ejecutar cargas de inferencia más livianas o distribuidas directamente en CPU.

Inferencia en CPU: rendimiento y reducción de costos

Entre las características técnicas destacadas de AION aparece la capacidad de procesamiento paralelo a través de los múltiples núcleos del Intel Xeon 6. Esto permite gestionar simultáneamente una gran cantidad de solicitudes de inferencia, algo especialmente útil para aplicaciones corporativas, APIs de inteligencia artificial, sistemas transaccionales y chatbots.

El proyecto también incorpora optimizaciones mediante OpenVINO y soporte para modelos como DeepSeek R1, lo que contribuye a mantener un alto rendimiento en entornos con cargas continuas de trabajo.

Desde Intel remarcaron que la combinación del Xeon 6, los aceleradores AMX y las optimizaciones de software demuestra que la inteligencia artificial empresarial puede escalar de manera más accesible y eficiente, aumentando el rendimiento y reduciendo costos operativos.

Los primeros resultados obtenidos por AION muestran un tiempo de 0,3 milisegundos hasta el Time to First Token (TTFT) y una velocidad de generación de 11 tokens por segundo sin utilizar GPU. Con estos avances, Lenovo refuerza su estrategia de Hybrid AI, basada en la distribución inteligente de cargas de trabajo entre CPU, GPU y aceleradores especializados.

La compañía adelantó que AION será uno de los protagonistas del Lenovo Accelerate, el evento donde clientes, socios y especialistas analizarán el futuro de la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito corporativo.