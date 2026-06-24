Marruecos vs Haití: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Marruecos se enfrentará a Haití este miércoles 24 de junio a las 19 hs (hora de Argentina) en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata de un encuentro clave para el futuro del Grupo C, especialmente para el equipo africano que busca sellar su pase a los dieciseisavos y quedar como cabeza de zona, porque el conjunto caribeño ya quedó fuera del Mundial 2026.

Marruecos vs. Haití: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el rendimiento de ambos combinados y revisar las proyecciones estadísticas, la inteligencia artificial estableció que la victoria la tendrá la Selección de Marruecos, gracias a su marcada superioridad.

Los Leones del Atlas, dirigidos tácticamente por Walid Regragui, llegan a este compromiso tras consolidar las bases del histórico rendimiento que mostraron en la última cita mundialista. El sólido empate 1-1 frente a Brasil en el debut y la posterior victoria por 1-0 ante Escocia. Los antecedentes muestran un equipo pragmático, equilibrado en todas sus líneas y sumamente efectivo en las transiciones defensivo-ofensivas.

Para la IA, el gran ganador será Marruecos quien puede asegurar su continuidad en el Mundial 2026

Además, una de las grandes claves para la IA es el funcionamiento individual: Marruecos cuenta con futbolistas de élite internacional de las ligas más competitivas de Europa. La presencia de Brahim Díaz en la generación de juego, la proyección y jerarquía de Achraf Hakimi por la banda derecha, y la seguridad que ofrece Yassine Bounou en la valla representan argumentos futbolísticos de un calibre muy superior al de su rival.

En contraposición, Haití ha mostrado falencias estructurales severas durante el torneo mundial. Las caídas por 1-0 ante Escocia y el 3-0 frente a Brasil exponen una alarmante falta de gol y desatenciones defensivas que suelen pagarse caro en la máxima competencia mundial.

Los antecedentes también refuerzan la previsión de un triunfo marroquí. Se espera que Haití salte al campo de juego sin posibilidades numéricas de clasificar, jugando únicamente por el honor de registrar su primera anotación en esta Copa del Mundo. Mientras que la motivación de Marruecos es absoluta: requiere de la victoria para asegurar el pase a los dieciseisavos de final e incluso aspirar al primer puesto de la zona.

. En base a la disparidad cualitativa de las individualidades, el volumen de juego colectivo expuesto en las primeras jornadas y la urgencia de puntos, el veredicto de la IA indica de manera unánime que el ganador del encuentro será Marruecos, estimándose un desarrollo de partido controlado y con alta probabilidad de una diferencia de dos o más goles.