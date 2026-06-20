Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Marruecos - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EEUU - 19 de junio de 2026. Ismael Saibari, de Marruecos, anota el primer gol

Marruecos tiene un pie en los dieciseisavos de final del Mundial y vuelve a ganarse elogios por su fútbol fluido, pero ‌todavía no está convirtiendo todo ‌ese estilo en una lluvia de goles en el torneo de este año.

El equipo norteafricano, que fue la gran sorpresa del último Mundial, venció 1-0 a Escocia el viernes después de empatar 1-1 con Brasil seis días antes, lo que le deja con cuatro puntos antes de su último partido del Grupo C contra Haití.

Pero esos dos goles representan una recompensa modesta para sus 26 ​remates en los dos ⁠partidos, algo que el técnico Mohamed Ouahbi probablemente tendrá que corregir si ‌quiere cumplir su ambición declarada de llevar a los semifinalistas ⁠de 2022 hasta la final de este año.

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Marruecos ⁠cuenta con un goleador natural al frente de su ataque en Ismael Saibari, quien remató con potencia desde un ángulo cerrado a los 71 segundos ante ⁠Escocia, el gol más rápido del Mundial de este año.

Contra Brasil, Saibari ​mantuvo la calma para adelantar a Marruecos en un ‌partido que sus hinchas sintieron que ‌debieron haber ganado.

Brahim Díaz puso constantemente en aprietos a la defensa escocesa ⁠en la primera mitad, y fue su pase filtrado entre líneas el que preparó el gol de Saibari.

Y el joven Ayyoub Bouaddi, de 18 años, en apenas su segundo partido internacional oficial, pareció el jugador más sereno sobre el ​campo mientras ‌dominaba el centro del mediocampo y enlazaba un pase de primera tras otro.

La precisión de Bouaddi ayudó a Marruecos a completar 601 pases, la mayor cifra de un equipo africano en un partido mundialista desde que comenzaron los registros en 1966.

Pero, pese a su superioridad ⁠técnica y a su presión sobre Escocia durante buena parte del partido —además de un remate de Saibari desviado al travesaño—, Marruecos sólo registró dos disparos a puerta, incluido su gol fulminante.

El técnico Ouahbi —quien asumió el mando del equipo en marzo después de que su predecesor, Walid Regragui, fuera criticado por los aficionados por su estilo de juego— buscó centrarse en el trabajo defensivo de su equipo mientras el reloj ‌avanzaba y Escocia elevaba la intensidad.

"Por supuesto, nos habría gustado marcar ese segundo gol para estar más tranquilos, pero queríamos mantenerlos muy, muy arriba para que no se acercaran demasiado a nuestra área", dijo.

"Nos faltó un poco de eficacia, pero (...) Ismael Saibari lleva dos goles. Sigue en esa línea. Espero que también haya otros que ‌marquen".

Para Escocia, la derrota por la mínima difícilmente resultará muy perjudicial para sus aspiraciones de clasificarse por primera vez a la fase eliminatoria de un gran torneo.

Tras vencer ‌1-0 a Haití y ⁠perder sólo por un gol ante Marruecos, Escocia podría clasificarse a los nuevos dieciseisavos de final de la competición —parte del formato ​ampliado del torneo de este año— si termina tercera en su grupo. Su último partido del Grupo C será contra Brasil.

(Reporte adicional de Mohamed Yossry; escrito por William Schomberg; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)