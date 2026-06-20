EN VIVO
Mundial

Haití queda fuera del Mundial, pero el técnico Migné dice que el equipo demostró que merece estar

20 de junio, 2026 | 03.25

El seleccionador de Haití, Sébastien Migné, lamentó ‌los dos primeros ‌goles que recibió su equipo en la derrota por 3-0 ante Brasil el viernes y que los eliminó del Mundial, pero se mostró orgulloso de su ​esfuerzo.

• "Quizás fuimos ⁠un poco ingenuos en los ‌dos primeros goles, y después ⁠de eso todo ⁠queda resuelto y se vuelve cada vez más complicado con el paso ⁠de los minutos", dijo.

• Los ​jugadores de Haití "demostraron que ‌merecían estar aquí, ‌en el Mundial", añadió. "Y, lamentablemente, ⁠hoy jugamos contra Brasil y había demasiada diferencia. Si quieres rendir bien, todo tiene que ​estar alineado, ‌y hoy cometimos dos errores".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• "Lamentablemente, sí, estamos eliminados. Escocia perdió contra Marruecos, así que no podremos avanzar. Pero han ⁠pasado 52 años desde que participamos en el Mundial. Es algo que debemos tener presente. Vamos a respetar a los hinchas. Sé que puedo confiar en los jugadores. Aunque ‌estuvimos muy decepcionados, aunque perdimos contra Brasil".

• "Eso es todo, fueron mejores que nosotros. Tenemos que aprender lecciones de eso y volver más ‌fuertes. Y dentro de cinco días (jugaremos contra Marruecos), semifinalista de la última edición, ‌y ⁠tendremos que hacer que nuestros hinchas y seguidores se ​sientan orgullosos".

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Corea del Sur
Escándalo en el Mundial: quisieron espiar a una Selección con un drone y rompió relación completa con el periodismo
Las más vistas