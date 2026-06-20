Haití queda fuera del Mundial, pero el técnico Migné dice que el equipo demostró que merece estar

El seleccionador de Haití, Sébastien Migné, lamentó los dos primeros goles que recibió su equipo en la derrota por 3-0 ante Brasil el viernes y que los eliminó del Mundial, pero se mostró orgulloso de su esfuerzo.
• "Quizás fuimos un poco ingenuos en los dos primeros goles, y después de eso todo queda resuelto y se vuelve cada vez más complicado con el paso de los minutos", dijo.
• Los jugadores de Haití "demostraron que merecían estar aquí, en el Mundial", añadió. "Y, lamentablemente, hoy jugamos contra Brasil y había demasiada diferencia. Si quieres rendir bien, todo tiene que estar alineado, y hoy cometimos dos errores".
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• "Lamentablemente, sí, estamos eliminados. Escocia perdió contra Marruecos, así que no podremos avanzar. Pero han pasado 52 años desde que participamos en el Mundial. Es algo que debemos tener presente. Vamos a respetar a los hinchas. Sé que puedo confiar en los jugadores. Aunque estuvimos muy decepcionados, aunque perdimos contra Brasil".
• "Eso es todo, fueron mejores que nosotros. Tenemos que aprender lecciones de eso y volver más fuertes. Y dentro de cinco días (jugaremos contra Marruecos), semifinalista de la última edición, y tendremos que hacer que nuestros hinchas y seguidores se sientan orgullosos".
Con información de Reuters