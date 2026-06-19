Irán crea células secretas en Irak para atacar a países del golfo Pérsico

FOTO DE ARCHIVO: El parlamento iraquí se reúne para aprobar el nuevo Gobierno encabezado por Ali al-Zaidi

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha creado ​nuevas células secretas en Irak para llevar a cabo ataques contra los países del golfo Pérsico que acogen a fuerzas estadounidenses, eludiendo las redes de milicias ya establecidas para evitar la detección, según informaron a Reuters ocho fuentes iraquíes.

Tres o cuatro células, cada una compuesta por unos diez combatientes chiítas iraquíes de élite, lanzaron al menos siete ataques con drones desde zonas desérticas cercanas a las ciudades meridionales de ‌Basora y Samawa contra objetivos en Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos entre el 20 ‌de abril y el 17 de mayo, indicaron tres de las fuentes.

Varios de sus miembros procedían de la Resistencia Islámica en Irak, un grupo que aglutina a facciones chiitas de línea dura con miles de combatientes. Sin embargo, los nuevos grupos operan al margen de su estructura de mando y dependen directamente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según las fuentes, entre las que se incluyen dos oficiales militares iraquíes, otro responsable de seguridad y cinco comandantes de milicias locales.

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La creación de las nuevas células iraquíes, de la que no se había informado anteriormente, refleja un cambio en las tácticas del CGRI destinado a preservar la capacidad de Irán para proyectar su fuerza en toda la región, en un momento en que sus grupos armados aliados se han visto muy mermados y sus propios recursos militares y económicos se han agotado, afirmaron los cinco comandantes de milicias.

Irak, un país de mayoría chiíta, cuenta con numerosas milicias, muchas de las cuales mantienen estrechos vínculos con Teherán. Estas constituyen un pilar fundamental del "Eje de la Resistencia" regional de Irán, que se extiende desde Gaza y Líbano hasta Yemen e Irak.

Grupos que actúan bajo la bandera de la Resistencia ​Islámica en Irak han reivindicado la autoría de decenas de ataques ⁠con drones y cohetes contra objetivos estadounidenses en el país, lo que ha provocado mortíferos ataques aéreos de represalia, desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Sin embargo, no se ha producido ‌una movilización masiva de los grupos aliados de Irán dentro de las fronteras iraquíes.

Varias facciones chiitas influyentes del país llevan desde el año pasado dando señales de que están dispuestas ⁠a desarmarse y centrarse en la política interna para evitar una escalada del conflicto con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. ⁠Esa evolución podría haber impulsado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a crear grupos bajo su control directo, según Jasim al-Bahadli, un general retirado del ejército iraquí, y dos parlamentarios de la alianza chiita en el Gobierno.

Dos de estas facciones, Asaib Ahl al-Haq y las Brigadas del Imán Ali, anunciaron este mes que comenzarían a entregar sus armas a las autoridades estatales tras las repetidas advertencias de EEUU al Gobierno iraquí para que disolviera los grupos armados ⁠que operan en su territorio.

"Los grupos más recientes creados por el CGRI parecen más pequeños, ideológicamente más radicalizados y sometidos a un control más estricto, lo que refleja la necesidad de Irán de conservar recursos ​ante las dificultades económicas", dijo Bahadli, experto en grupos armados chiítas.

EL ACUERDO ENTRE EEUU E IRÁN NO ABORDA EL APOYO DE TEHERÁN A SUS ALIADOS

Los presidentes de ‌EEUU e Irán firmaron el miércoles un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, al que ‌seguirán negociaciones sobre cuestiones espinosas como el futuro del programa nuclear de Teherán. Sin embargo, funcionarios iraníes han señalado que el apoyo de Teherán a los "grupos de resistencia" no es objeto de debate, y el ⁠acuerdo no aborda esta cuestión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y sus misiones ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra no respondieron hasta el momento a las preguntas detalladas formuladas para este artículo.

El Departamento de Estado de EEUU reiteró "sus expectativas de que el Gobierno iraquí adopte medidas inmediatas para desmantelar todos los instrumentos de las actividades desestabilizadoras de Irán en Irak, incluyendo al CGRI y a las milicias terroristas alineadas con Irán en Irak".

En una reunión celebrada el lunes, el nuevo primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, y el enviado estadounidense Tom Barrack debatieron los planes iraquíes para garantizar "el desarme y la disolución completos de todos los grupos armados" que operan al margen del control del Estado iraquí y ​para asegurar que "ninguna de las partes ‌pueda utilizar el territorio iraquí para amenazar la paz regional", según un comunicado conjunto.

El portavoz militar de Zaidi, Sabah al-Numan, se negó a hacer comentarios para este artículo.

El Ministerio de Información de Kuwait, la oficina de comunicaciones del Gobierno saudita y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La guerra en Irán ha asolado la región productora de energía más importante del mundo, interrumpiendo los suministros y provocando un aumento vertiginoso de la inflación. Teherán respondió a los bombardeos estadounidenses e israelíes bloqueando el estrecho de Ormuz —por el que pasa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado— y lanzando una campaña a gran escala de ataques con drones y misiles contra sus vecinos del golfo Pérsico.

Nuevos grupos que surgieron en Irak durante ⁠el conflicto, que a menudo operan bajo nombres poco conocidos y con una presencia pública mínima, llevaron a cabo al menos tres ataques con drones contra Kuwait, dos contra Arabia Saudita y dos contra Emiratos Árabes Unidos, según indicaron las tres fuentes de seguridad iraquíes, basándose en una combinación de servicios de inteligencia, comunicaciones interceptadas y pruebas recopiladas en los lugares de lanzamiento.

Entre los objetivos se encontraban la base aérea de Ali Al Salem, en Kuwait —donde están desplegadas las fuerzas estadounidenses—, y una terminal militar del aeropuerto internacional del país, indicaron las fuentes sin dar más detalles. Los ataques dirigidos contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron interceptados, según las fuentes, que no pudieron confirmar los objetivos previstos.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones.

UNA PRIMERA PRUEBA PARA EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE IRAK

Las autoridades iraquíes afirmaron que el CGRI recurrió a las nuevas células para mantener una negación plausible, desviar la culpa de los principales grupos del país respaldados por Irán y reducir la presión de EEUU sobre Bagdad para que los desarme.

Las fuerzas de seguridad iraquíes disponen de información limitada sobre estos grupos, pero están trabajando para desentrañar sus cadenas de mando con el fin de ayudar a prevenir futuros ataques, según indicaron las ‌fuentes consultadas. Entre estos grupos se encuentran combatientes de élite con experiencia en operaciones con drones y comunicaciones.

Teherán ha dedicado décadas y miles de millones de dólares a construir su red de alianzas regionales, que se ha visto gravemente debilitada desde que el grupo miliciano palestino Hamás, respaldado por Irán, atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel ha asestado duros golpes a Hamás en Gaza y a Hezbolá en Líbano, mientras que el movimiento hutí en Yemen ha sido blanco de ataques aéreos estadounidenses y británicos. El presidente sirio Bashar al-Asad fue derrocado en diciembre de 2024, lo que cortó una importante ruta de suministro para las milicias iraquíes y aisló aún más a la República Islámica.

En lugar de mantener una amplia red de grupos bien financiados en Irak, Irán parece estar recurriendo ahora a un número limitado de "cuadros más radicalizados dispuestos a operar con un apoyo financiero más escaso, dando prioridad a la lealtad, la negación de responsabilidad y el impacto ‌operativo por encima del reclutamiento masivo", dijo Bahadli, el experto en milicias.

Los nuevos grupos suponen una primera prueba para el iraquí Zaidi, que asumió el cargo el mes pasado tras la presión de EEUU sobre la alianza dominante de bloques políticos chiítas para impedir el regreso del ex primer ministro Nouri al-Maliki, quien mantiene estrechos vínculos con Irán. Bagdad lleva mucho tiempo caminando por la cuerda floja entre sus dos aliados más cercanos, Washington y Teherán, un ejercicio de equilibrio que se volvió más difícil ‌durante la guerra.

Los ataques procedentes de Irak también corren ⁠el riesgo de echar por tierra los minuciosos esfuerzos de Bagdad por restablecer las relaciones con sus acaudalados vecinos del golfo Pérsico, que se habían tensado desde que Sadam Husein invadió Kuwait en 1990, pero que habían comenzado a distenderse en los últimos años.

Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos convocaron en abril a los embajadores iraquíes para protestar por los ataques.

Las autoridades iraquíes ​están investigando si entre ellos se incluye un ataque con drones del 17 de mayo que provocó un incendio en la central nuclear de Barakah, según informaron fuentes de seguridad. Arabia Saudita afirmó que interceptó tres drones que entraron en su espacio aéreo desde Irak ese mismo día, un ataque que, según las autoridades iraquíes, fue llevado a cabo por un nuevo grupo.

Zaidi condenó los dos ataques, calificándolos de actos criminales, y prometió una investigación conjunta con ambos países del golfo Pérsico para verificar si se utilizó territorio iraquí para lanzarlos. Numan, portavoz de Zaidi, no respondió a las preguntas sobre el estado de la investigación.

Con información de Reuters