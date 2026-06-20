Paraguay vence a Turquía con diez hombres tras un tenso triunfo por 1-0

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. El árbitro Iván Barton muestra una tarjeta amarilla al paraguayo Matías Galarza

Paraguay, con diez jugadores, venció ‌a Turquía ‌gracias a un valiente esfuerzo defensivo que le permitió sellar una dramática victoria por 1-0 el viernes, tras marcar la diferencia con el gol ​más rápido ⁠en lo que va del ‌Mundial y sufrir una ⁠expulsión antes del ⁠descanso.

El centrocampista Matías Galarza armó el disparo desde 25 metros y ⁠envió un potente remate ​rasante a la red ‌a los 64 ‌segundos, superando el gol de ⁠Ismael Saibari a los 71 segundos en la victoria 1-0 de Marruecos sobre ​Escocia, ‌logrado apenas unas horas antes.

El paraguayo Miguel Almirón recibió una tarjeta roja directa en el tiempo de ⁠descuento de la primera parte por taparse la boca con la mano en un enfrentamiento con el turco Mert Muldur, convirtiéndose en el primer jugador en infringir ‌la nueva norma del torneo.

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Esto complicó aún más la tarea de Paraguay, pero el equipo resistió una oleada tras otra ‌de ataques de Turquía para adjudicarse la victoria en una notable ‌reacción tras ⁠la dura derrota inicial por 4-1 ante Estados ​Unidos.

Con información de Reuters