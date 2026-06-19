UE planea imponer aranceles a automóviles híbridos chinos, según el Handelsblatt

Coches nuevos, entre ellos vehículos eléctricos de fabricación china de la empresa BYD, aparcados en el puerto de Zeebrugge, Bélgica

​La Comisión Europea tiene previsto imponer derechos compensatorios a ‌los automóviles ‌híbridos chinos, según informó el viernes el diario Handelsblatt, basándose en la información de altos responsables de la Unión Europea y fuentes del sector.

Según ​el periódico, ⁠tres personas involucradas en el ‌asunto afirmaron que se ⁠habían realizado los ⁠preparativos necesarios para que la Comisión Europea pudiera imponer los aranceles ⁠tan pronto como la ​mayoría de los Estados ‌miembros de la ‌UE dieran su aprobación.

La Comisión ⁠Europea se ha negado a hacer comentarios sobre la noticia.

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El jueves, los líderes ​de ‌la Unión Europea debatieron nuevas y más estrictas medidas que podrían ser necesarias para frenar el creciente ⁠déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia de la segunda economía más grande del mundo en lo que respecta a tierras raras y otros ‌suministros críticos.

El Handelsblatt señaló que el objetivo de la Comisión es imponer derechos compensatorios adicionales a los vehículos de fabricantes ‌chinos como BYD, Chery y SAIC.

El bloque lleva imponiendo aranceles a ‌los vehículos ⁠eléctricos importados fabricados en China desde 2024.

Con información de Reuters