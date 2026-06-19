Un estudio revela que la población de refugiados en Europa se estabiliza tras una década de crecimiento

Un grupo de migrantes se aleja tras intentar abordar una lancha neumática abarrotada y abandonar la costa del norte de Francia en un intento por cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido, cerca de Calais, Francia

La población de refugiados y solicitantes de asilo en Europa se estabilizó en 2025 ‌tras más de una ‌década de crecimiento, después de que las solicitudes de asilo descendieran por segundo año consecutivo, según un informe del Centro de Investigación y Análisis de la Migración de la Fundación Rockwool de Berlín al que tuvo acceso Reuters el viernes.

El número de refugiados y ​solicitantes de asilo ⁠en la Unión Europea y Reino Unido se ‌situó en 9,59 millones en 2025, una ⁠cifra prácticamente sin cambios respecto ⁠a los 9,58 millones del año anterior, lo que supone un cambio radical respecto a los rápidos aumentos observados ⁠tras la invasión rusa de Ucrania.

Las solicitudes de ​asilo descendieron a 770.000 en 2025, ‌frente a los 1,01 millones ‌de 2024 y los 1,1 millones de 2023, ⁠según el informe.

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"El período de rápido crecimiento de la población refugiada en Europa parece haber llegado a su fin", dijo Tommaso Frattini, subdirector del instituto.

La inmigración ​se ha ‌convertido en un tema polémico en muchos países europeos en los últimos años, en un contexto de aumento del apoyo a los partidos de extrema derecha y populistas de derecha.

La cifra ⁠global estable ocultaba diferencias entre países: Alemania, el mayor país de acogida de Europa, registró un descenso del 4,7% en su población de refugiados y solicitantes de asilo, e Italia experimentó una caída del 17,9%, mientras que Francia, España y Reino Unido registraron aumentos.

El informe señala que ‌el descenso en Alemania se debió en gran medida a la menor afluencia y a la naturalización de grupos de refugiados anteriores, especialmente sirios e iraquíes, más que a las salidas del país.

Los sirios presentaron más de ‌un 70% menos de solicitudes de asilo tras la caída del régimen de Asad a finales de 2024, mientras que ‌las solicitudes ⁠de los venezolanos aumentaron un 24%, hasta alcanzar las 91.000.

Los ucranianos siguen representando casi ​la mitad del total de refugiados y solicitantes de asilo en la UE y Reino Unido, según el informe.

Con información de Reuters