Andy Burnham allana el camino para reemplazar a Starmer tras victoria en el norte de Inglaterra

Andy Burnham, diputado recién elegido por Makerfield por el Partido Laborista británico, saluda a una simpatizante tras su victoria en las elecciones parciales de Makerfield en Wigan, Reino Unido

El alcalde laborista Andy Burnham allanó el viernes el camino para destituir al primer ministro Keir Starmer tras ganar un escaño parlamentario en el norte de Inglaterra, una victoria que ‌podría dar paso a una nueva oleada de ‌inestabilidad política en Reino Unido.

Burnham, alcalde del Gran Mánchester y apodado el "Rey del Norte", ganó las elecciones en Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, con un 54,8% de los votos, mientras que el candidato del partido populista Reform UK, de Nigel Farage, quedó en segundo lugar con un 34,5%.

Su victoria en lo que podrían ser las elecciones locales más trascendentales en más de seis décadas significa que ahora podrá iniciar o participar en un proceso para sustituir a Starmer, quien se enfrenta a los peores índices de popularidad de cualquier líder británico. Pero la pregunta ​clave es cuándo y cómo ⁠lo hará Burnham.

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BURNHAM CELEBRA LA VICTORIA COMO UN "PUNTO DE INFLEXIÓN"

En su discurso de victoria, Burnham afirmó que el ‌resultado podría suponer un "punto de inflexión" para la política británica y señaló a su partido ⁠que esta era la última oportunidad para cambiar de rumbo.

"Debemos escucharlo, ⁠debemos actuar en consecuencia y debemos hacerlo bien", dijo. "No habrá una segunda oportunidad".

Starmer, que ha afirmado que seguirá luchando, no tardó en felicitar a Burnham, y escribió en la red social X: "Los votantes han elegido la campaña de esperanza ⁠y optimismo del Partido Laborista frente a la división y el odio".

Burnham, un político de carrera ​que ha expresado su apoyo a la nacionalización de servicios públicos clave y ‌ha criticado las últimas cuatro décadas de políticas neoliberales, ‌ha declarado que intentará sustituir a Starmer y cambiar el rumbo de la política.

Las encuestas muestran que ⁠Burnham, de 56 años, es el político más popular del Partido Laborista y que ganaría una contienda por el liderazgo decidida por los miembros del partido, mientras que algunos diputados laboristas esperan que se pueda convencer a Starmer de que ceda el poder para evitar una perjudicial contienda.

Esto significaría que Reino Unido tendría su séptimo ​primer ministro en ‌aproximadamente una década, la mayor rotación en casi dos siglos, en un escenario en el que los votantes han castigado a unos líderes que no han logrado mejorar el nivel de vida, los servicios públicos ni hacer frente a la inmigración ilegal.

LAS DIVISIONES EN EL PARTIDO LABORISTA SE AGRAVAN A MEDIDA QUE AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE STARMER

Dos años después de ganar por mayoría aplastante ⁠las elecciones generales, Starmer, de 63 años, es uno de los jefes de Gobierno británicos menos populares desde que se tienen registros de las encuestas. Los escándalos, los cambios radicales de rumbo en las políticas y las acusaciones de indecisión han descarrilado la puesta en marcha del cambio que en su día prometió.

Aproximadamente una cuarta parte de los diputados de Starmer le han pedido que dimita desde que su partido sufrió fuertes pérdidas en las elecciones locales del mes pasado, mientras que altos cargos, entre ellos los ministros de Defensa y Sanidad, han dimitido a causa de su liderazgo.

Starmer, ‌desafiante, afirmó esta semana que se presentaría a cualquier contienda por el liderazgo y advirtió a su partido sobre el posible "caos" que podría suponer unas elecciones a la presidencia del partido que generaran divisiones.

Sin embargo, un diputado laborista, que se quedó despierto para seguir los resultados electorales en la madrugada del viernes, afirmó que la magnitud de la victoria de Burnham hace que la salida de Starmer sea inevitable.

"Se acabó", dijo el diputado.

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ‌una de las aliadas más destacadas de Burnham, dijo a los periodistas que esperaba que Burnham y Starmer se reunieran pronto. Nandy descartó dimitir del Gobierno, pero señaló que no podía hablar en nombre de otros ministros.

Otro de los principales ‌rivales de Starmer, el exministro ⁠de Sanidad Wes Streeting, afirmó esta semana que forzaría la convocatoria de unas elecciones internas en breve, a menos que el primer ministro anunciara cuándo dimitiría.

Burnham ha afirmado que se ​presentará a cualquier contienda por el liderazgo.

Según las normas del Partido Laborista, se necesitaría que el 20% del grupo parlamentario —es decir, 81 diputados— anunciara su apoyo a un único candidato para que se convocara una contienda por el liderazgo.

Con información de Reuters