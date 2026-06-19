El neozelandés Singh, orgulloso de abrir camino para la comunidad sij en el Mundial

El centrocampista neozelandés Sarpreet Singh espera que su participación en el Mundial allane el camino para que otros jugadores de origen sudasiático lleguen al mayor escenario del fútbol.
Este jugador de 27 años se convirtió en el primer sij en jugar en un Mundial cuando saltó al campo en el empate a 2-2 de Nueva Zelanda contra Irán en Los Ángeles, en su primer partido del torneo.
"Significa mucho para mí, significa mucho para mi gente, mi familia y mi comunidad", dijo a los periodistas el jueves en el hotel del equipo en San Diego, California.
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"Estoy muy contento de ser el primero y de allanar el camino para los que vengan detrás. Espero ver a muchos más futbolistas Singh, sijs y punjabíes, así como a futbolistas de origen indio".
India nunca ha disputado un Mundial, aunque se clasificó para la edición de 1950 en Brasil cuando otras naciones asiáticas se retiraron de la fase de clasificación. India acabó retirándose del torneo por motivos económicos.
Varios jugadores de ascendencia india representan a otras naciones en la fase final que se celebra en Norteamérica, entre ellos el delantero australiano Nishan Velupillay, cuya madre tiene raíces del sur de India, y el extremo de Qatar Tahsin Jamshid.
Singh comentó que se había dado cuenta de que la gente le apoyaba cuando Nueva Zelanda jugó un torneo en India hace varios años.
"Siempre soy consciente de que los represento, además de a Nueva Zelanda, así que siempre intento dar lo mejor de mí", dijo.
Nueva Zelanda buscará su primera victoria en la Copa Mundial frente a Egipto en su segundo partido del Grupo G, que se disputará el domingo en Vancouver.
Con información de Reuters