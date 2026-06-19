Los hinchas marroquíes festejan en Boston el nuevo estatus de su selección

Los hinchas marroquíes se reúnen en Boston Common antes de su partido de mañana contra Escocia en Boston, Massachusetts, EEUU

​Para los aficionados marroquíes que se reunieron el jueves en Boston antes del próximo partido de su selección en el Mundial, los días ‌en los que los leones ‌del Atlas eran un modesto equipo africano ya no volverán jamás.

Marruecos, que sorprendió al llegar a semifinales en 2022, ocupa el séptimo puesto en la clasificación mundial e iba ganando a Brasil en su primer partido del torneo de este año, antes de tener que conformarse con un empate a 1-1.

Una victoria contra Escocia el viernes situaría a los norteafricanos en una posición ​privilegiada para clasificarse para ⁠las eliminatorias, ya que su último rival en la fase de grupos ‌será la modesta selección de Haití.

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Los aficionados lanzaron bengalas rojas ⁠y verdes y bailaron al ritmo de ⁠los tambores en una concentración celebrada la víspera del partido en el Boston Common, un parque del centro de la ciudad.

Muchos afirmaron que el alto nivel ⁠que ahora se espera del fútbol marroquí se ha convertido en ​la norma, y varios jugadores militan en las plantillas ‌de algunos de los mejores clubes de ‌Europa, entre ellos el defensa del París Saint-Germain Achraf Hakimi y ⁠el creativo centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz.

"Llegar al Mundial solía ser todo un logro", dijo Oussama Khatem, un investigador de delitos financieros de 35 años de Montreal, mientras empujaba a sus dos hijos pequeños en un cochecito ​cubierto con ‌la bandera roja de Marruecos.

"Ahora ya no hay gran diferencia con Alemania, Francia o España. A partir de ahora, veremos a Marruecos en cada Mundial que se celebre".

Khatem, al igual que muchos aficionados marroquíes, atribuye este auge al talento de los jugadores nacidos en ⁠el extranjero, así como a la creación de la Academia de Fútbol Mohamed VI en 2010, cuando el fútbol del reino se encontraba en su punto más bajo tras no haber logrado clasificarse para el Mundial desde 1998.

Marruecos regresó finalmente al torneo en 2018, antes de su impresionante trayectoria cuatro años más tarde en Qatar, donde venció a Bélgica, España y Portugal antes de caer ante Francia ‌en las semifinales.

El año pasado, Marruecos ganó el Mundial sub-20, lo que abre la perspectiva de que surja otra generación de talentos.

Ese talento tendrá la oportunidad de brillar en casa cuando Marruecos coorganice el Mundial de 2030 junto con Portugal y España.

Khatem dijo que otros países africanos y de otras partes del mundo ‌en desarrollo ven ahora a Marruecos como un ejemplo a seguir.

"Marruecos está demostrando a todos los países africanos, a todos los países, que pueden llegar a estar entre ‌los cuatro primeros", ⁠dijo.

Moussin Muslih, de 52 años, que viajó desde Marruecos a Estados Unidos para los partidos de la fase de grupos, se ​mostró confiado en la victoria contra Escocia y en otra racha de triunfos similar a la de 2022.

"Esperamos que este Mundial sea otra trayectoria increíble, 'inshallah' (si Dios quiere)", afirmó.

(Redacción: William Schomberg; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)