Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve suba del dólar oficial este jueves, 18 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
Este jueves 18 de junio, el dólar MEP se negocia a $1460,55 para la compra y a $1461,62 para la venta, reflejando una variación del 0,03% en la rueda. La cotización se da en el mercado de bonos, donde los inversores ajustan sus carteras en un contexto de actualización normal.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
El dólar oficial del Banco Nación opera este jueves 18 de junio a $1410 para la compra y $1460 para la venta, registrando una variación del 0,34% en comparación con la jornada previa.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
El dólar blue opera en alza este jueves 18 de junio en el mercado informal: se negocia a $1455 para la compra y $1475 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,34% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
Este jueves 18 de junio, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con una suba del 0,60% y se negocia a $1501,7182 para la compra y $1505,864 para la venta.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
El dólar MEP, el dólar bolsa que se negocia en el mercado de bonos, cotiza esta mañana del jueves 18 de junio a $1460,55 para la compra y $1461,62 para la venta, con una variación del 0,03%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
En la rueda de este jueves 18 de junio, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene en $1410 para la compra y $1460 para la venta, registrando un ajuste diario del 0,34%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 18 de junio
En el mercado informal, el dólar blue se negocia este jueves 18 de junio a $1455 para la compra y $1475 para la venta, con una variación del 0,34% respecto al cierre anterior.
Hace 13 horas
Los dólares oficial y paralelos cerraron con nuevas subas
Cuánto cotizaron el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
Hace 15 horas
Este es el valor máximo que puede alcanzar el dólar
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y ya definió el techo que tendrá el dólar oficial mayorista para el 19 de junio.
Cuál es el valor máximo del dólar
Hace 16 horas
Amplían el acceso a los créditos en dólares y habrá nuevos beneficiarios
Una nueva disposición del Banco Central flexibiliza las condiciones para acceder a financiamiento en moneda extranjera.
Hace 16 horas
Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
00:09 | 17/06/2026
Los empresarios defienden lo que los perjudica
La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados.
Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.
15:08 | 16/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.450
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
A cuánto cotiza el dólar tras el feriado
12:54 | 16/06/2026
En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones
La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.
Dólar se mantiene estable; el yen no encuentra respiro tras alza de tasas en Japón
FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra billetes de dólar estadounidense
16:49 | 15/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial cotiza cerca de $1.450 y continúa entre las opciones más elegidas para ahorrar.
A cuánto se vende el dólar más barato
12:06 | 15/06/2026
Argentina se encareció 10% en dólares en los primeros meses del año
El costo de vida local dio un vuelco drástico tras registrar una suba del 10% en moneda extranjera, posicionando al país por encima de Brasil.
Argentina se encareció 10% en dólares y ya iguala el promedio de la región
08:35 | 15/06/2026
A cuánto cotiza el dólar en el feriado
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
19:33 | 12/06/2026
El Mundial 2026 inyectará más de U$S 40 mil millones a la economía
Un informe financiero reveló la descomunal cifra que inyectará la Copa del Mundo al Producto Interno Bruto global.
15:34 | 12/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró la semana en $ 1.450
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este viernes 12 de junio. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
15:01 | 11/06/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.450
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este jueves 11 de junio. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
Cuánto cotiza el dólar