Izquierdista Cepeda, el filósofo que promete "radicalizar" reformas económicas y sociales en Colombia

FOTO DE ARCHIVO. El candidato a la Presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá,

​El senador izquierdista y activista de derechos humanos, Iván Cepeda, cuya juventud estuvo marcada por el exilio y el asesinato de su padre a manos ‌de paramilitares de derecha, buscará el ‌domingo la Presidencia de Colombia con la promesa de profundizar controvertidas reformas económicas y sociales.

El candidato del Pacto Histórico promete continuar las políticas de su amigo, el presidente Gustavo Petro, incluyendo cambios económicos criticados por el mercado y cuestionados intentos de buscar la paz con grupos armados ilegales.

"Yo soy un demócrata, voy a hacer un Gobierno estrictamente apegado a la Constitución y a la ley", dijo el político de 63 años ​en una entrevista con ⁠Reuters la semana pasada, saliendo al paso de acusaciones de sus opositores que ‌alegan que implementaría un sistema socialista en el país sudamericano.

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El político, ⁠con formación en filosofía, derecho y ciencias políticas en ⁠Bulgaria, Francia y Colombia, quedó en segundo lugar en la primera vuelta electoral, con un 40,9% de los votos, superado por el derechista Abelardo De La Espriella, quien obtuvo ⁠el 43,7% de los votos.

El nombre de Cepeda tomó más relevancia luego ​de que su enemigo político, el expresidente Álvaro Uribe, fue ‌condenado en agosto de 2025 por una ‌jueza a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno en ⁠un caso en el que el candidato está acreditado como víctima.

El fallo contra Uribe fue revocado posteriormente por un tribunal, pero Cepeda apeló y el caso pasó a revisión de la Corte Suprema de Justicia.

Cepeda, quien asegura que no contemplaba la posibilidad ​de ser presidente, ‌es hijo de dos líderes comunistas y desde su juventud perteneció a partidos políticos de izquierda.

Su padre, Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 mientras se movilizaba en un vehículo, después de que la familia vivió dos períodos de exilio político en La Habana y en la entonces Checoslovaquia.

Cepeda recuerda que lo ⁠que inicialmente creyó un accidente de tránsito terminó siendo la escena del crimen, al ver el cuerpo de su padre desde el autobús en el que se dirigía a la Universidad Javeriana, donde era profesor.

AVANZAR EN LAS REFORMAS

Cepeda propone un "capitalismo social" reformando leyes para que organizaciones comunitarias accedan a contratos estatales y suministren servicios como construcción de obras públicas, además de ampliar las rentas a los ancianos, a familias pobres y a los jóvenes.

Adicionalmente, promete ‌entregar un millón de hectáreas de tierras a víctimas del conflicto armado como parte de una "revolución" agraria, ampliar prestaciones sociales, mejorar los servicios básicos y pagar un salario vital a líderes sociales amenazados.

"Es un programa que plantea unas reformas sociales que yo quiero que no solamente se profundicen, se consoliden, sino además se radicalicen en algunos casos", explicó.

Cepeda, quien ‌participó como facilitador en un acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, promete seguir los controvertidos esfuerzos de Petro para negociar con ‌grupos armados ilegales.

El candidato ⁠suavizó su posición y ahora quiere priorizar un acuerdo con los partidos políticos y los gremios económicos para impulsar reformas sociales, dejando en ​suspenso la iniciativa de una Asamblea Constituyente.

El político, casado con la antropóloga Pilar Rueda, niega acusaciones de tener una estrecha relación con líderes de las antiguas FARC, incluidos comandantes de las disidencias que retomaron las armas.

Con información de Reuters