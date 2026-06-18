Hungría insta al Parlamento Europeo a retirar demanda sobre la liberación de fondos

Imagen de archivo del primer ministro húngaro, Peter Magyar, durante un discurso en el Parlamento, en Budapest, Hungría.

​El primer ministro húngaro, Peter Magyar, afirmó el jueves que solicitará al Parlamento Europeo que ‌retire la demanda presentada ‌en 2024 contra la Comisión Europea en relación con la liberación de fondos de la Unión Europea destinados a Hungría.

El Europarlamento demandó al ejecutivo de la UE en 2024 después de que este desbloqueara 10.200 millones de euros (11.710 millones de ​dólares) para Hungría ⁠en diciembre de 2023, una medida tomada mientras ‌intentaba persuadir a Budapest para que levantara ⁠su veto sobre los ⁠50.000 millones de euros (57.380 millones de dólares) de ayuda a Ucrania.

Algunos miembros del Parlamento Europeo acusaron a la ⁠Comisión de ofrecer, en la práctica, fondos ​a cambio de que se retirara ‌el veto, al que había ‌recurrido con frecuencia el antiguo líder de ⁠la derecha, Viktor Orbán, en decisiones clave de la UE sobre Ucrania. Orbán perdió el poder en abril.

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La Comisión rechazó la acusación, alegando que ​ambas decisiones ‌no guardaban relación alguna.

"Esta demanda podría tener un impacto importante en los fondos de la UE destinados a Hungría", afirmó Magyar en una publicación de Facebook desde Bruselas, donde ⁠asistió a la primera cumbre de la UE desde su toma de posesión a principios de mayo.

"Pediré al presidente (del Europarlamento) que retire la demanda o, al menos, que solicite la suspensión del procedimiento para que los fondos de la UE que corresponden al pueblo ‌húngaro no se vean comprometidos a causa de las decisiones del Gobierno anterior", afirmó.

Magyar derrotó a Orbán en las elecciones de abril y se aseguró una mayoría constitucional en el Parlamento que le permite ‌derogar o modificar la legislación aprobada por el otrora gobernante partido Fidesz.

Desbloquear los fondos de la UE que fueron ‌congelados bajo ⁠el Gobierno de Orbán por motivos relacionados con el Estado de derecho fue ​una promesa electoral clave del partido de centro-derecha de Magyar, Tisza.

(1 dólar = 0,8715 euros)

Con información de Reuters