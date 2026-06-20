Cunha anota doblete y Brasil vence con facilidad 3-0 a Haití

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil contra Haití

Brasil derrotó 3-0 a Haití el viernes, con ‌dos goles ‌de Matheus Cunha y otro de Vinicius Jr. en la primera mitad, para quedar en lo más alto del Grupo C del Mundial con cuatro puntos.

Marruecos ​está empatado a ⁠puntos -aunque con peor diferencia ‌de gol- tras su victoria ⁠1-0 más temprano ⁠en el día sobre Escocia, que tiene tres. Haití está último, sin ⁠unidades, y se convirtió ​en el primer equipo ‌eliminado de la lucha ‌por llegar a los playoffs.

Brasil ⁠tomó el control en el minuto 23 cuando un disparo de Vinicius fue rechazado por ​Johny ‌Placide y un intento de despeje de Hannes Delcroix rebotó en Cunha y cruzó la línea de gol.

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Cunha ⁠amplió la ventaja en el minuto 36, escapando en solitario para rematar al ángulo superior tras un excelente pase en profundidad de Vinicius.

El delantero del Real Madrid puso el ‌3-0 en el tiempo añadido antes del descanso, tras recibir un pase largo de Lucas Paquetá y definir con calidad con un ‌remate cruzado ante la salida del arquero.

Brasil bajó el ritmo tras el ‌descanso, con ⁠Alisson prácticamente sin pasar sobresaltos, y el equipo ​de Carlo Ancelotti se adjudicó la victoria con comodidad.

Con información de Reuters