Marruecos fue más eficaz ante Escocia que con Brasil, afirma DT Ouahbi

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, durante el partido con Escocia

​La actuación de Marruecos en su victoria 1-0 ante Escocia el viernes por el Grupo C del ‌Mundial fue mejor que ‌el impresionante desempeño en su empate con Brasil la semana pasada, dijo el director técnico Mohamed Ouahbi.

Su valoración se produjo después de que Ismael Saibari marcara el gol más rápido en lo que va del torneo, a los 71 segundos, lo que supuso un comienzo perfecto para Marruecos, ​que luego aguantó la ⁠embestida final de Escocia para llevarse una merecida victoria ‌1-0 y sumar cuatro puntos en la ⁠zona.

"Controlamos todo el partido y, en ⁠términos de eficacia, lo considero incluso mejor que el primer encuentro", dijo Ouahbi, cuyo equipo llamó la atención en su empate ⁠inaugural 1-1 ante Brasil en Nueva York/Nueva Jersey ​el fin de semana pasado.

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"Lo veo como ‌un avance con respecto al ‌primer partido. Así que, al final, estamos contentos con ⁠el resultado; queríamos los tres puntos y los hemos conseguido. Ese era el objetivo principal".

"Creo que controlamos el partido, pero cuando no marcas un segundo gol, obviamente, tienes que ​defender, ‌porque Escocia planteó un juego muy intenso con pases muy largos. Pero no podría estar más satisfecho con la actuación".

El encuentro se disputó en un ambiente de abucheos hacia el capitán de Marruecos, Achraf ⁠Hakimi, horas después de que un tribunal de apelación francés confirmara que será juzgado por un caso de violación.

Hakimi, de 27 años, que juega en el París Saint-Germain, campeón de Europa, niega las acusaciones.

Ouahbi intentó eludir las preguntas sobre el impacto que el caso podría tener en Hakimi y en el resto ‌del plantel.

"Hakimi estuvo extraordinario. Hizo un partido muy sólido, así que estamos muy tranquilos, y él, sobre todo, está muy tranquilo", dijo el seleccionador.

La clasificación de Marruecos para la siguiente ronda aún no está matemáticamente asegurada, por lo que Ouahbi dijo ‌que resistiría cualquier tentación de dar descanso a los jugadores para su último partido de la fase de grupos frente a ‌Haití, que se ⁠disputará el miércoles en Atlanta.

"El objetivo será ganar el partido y, con suerte, quedar primeros del ​grupo. Así que voy a alinear el mejor equipo posible, en función del estado físico de los jugadores", añadió.

Con información de Reuters