La candidatura del banquero Brito toma envión: se lanzaría tras el Mundial

"Me entusiasma mucho Jorge Brito", sostuvo el ex titular de la Anses, Diego Bossio, sobre la posibilidad de que el ex presidente de River y titular del Banco Macro se postule a la presidencia en 2027. En esa movida lo acompañan el diputado Nicolás Massot y el ex diputado Emilio Monzó, con la idea de construir una alternativa de centro que funcione como opción electoral frente a la polarización extrema que, aseguran, encarnan Javier Milei y Cristina Kirchner. Si se mantienen las PASO, ese espacio no descarta competir dentro del frente que termine conformando el peronismo. De lo contrario, buscará construir por afuera algo parecido a "un Juntos por el Cambio peronista", según la definición de uno de sus referentes. Por ahora, Brito no expresó públicamente su intención de candidatearse y en su entorno aseguran que comenzará a recorrer el país después del Mundial de fútbol.

La novedad de estos días fue que algunos dirigentes comenzaron a militar abiertamente la posible postulación de Brito. "Le daría frescura a la política argentina", sostuvo Bossio, quien lo ubicó como representante de "un modelo de estabilización con desarrollo, que vincule la idea de que Argentina tiene ordenada la macro, pero desordenada la micro de Doña Rosa". En una entrevista con La Nación, Monzó también se sumó a los elogios. "Tiene equilibrio emocional y una familia bien formada; ha manejado muy bien su empresa; y River, después de su gestión, es un club que llena de orgullo. Es una persona normal, que no agrede y dialoga. Tiene muchas características para ser un buen presidente", afirmó. De todos modos, aclaró que por ahora se trataba apenas de una aspiración personal.

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De acuerdo a los sondeos que manejan, Brito -a días de cumplir 47 años- tiene un 40% de conocimiento público. Eso gracias a los ocho años que acompañó a Rodolfo D'Onofrio como vicepresidente de River y, luego, los cuatro en los que fue presidente, entre 2021 y 2025. En ese período consiguió apenas un torneo de liga, pero es más recordado por la ampliación del estadio Monumental y una gestión ordenada. Luego de que su padre falleciera en un accidente de helicóptero en 2020, heredó el hólding familiar que incrementó su valor en los últimos años. Brito y sus hermanos quedaron en el puesto 13° del ránking de los más ricos del país que elabora la revista Forbes con una fortuna calculada en 1.450 millones de dólares para 2024.

La idea es que Brito aproveche las más de 500 sucursales que el banco Macro tiene