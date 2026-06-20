Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 20 de junio

La madrugada del sábado en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 7 grados. A las 3 de la mañana, el termómetro marca 7°, pero la sensación térmica apenas alcanza los 6° por la humedad del 81% y el viento leve del este.

El Servicio Meteorológico Nacional detalla que el viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 14 km/h, y la visibilidad es de 45 kilómetros. No hay niebla ni se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa, el punto de rocío en 4°C y la nubosidad es de apenas un 16%. La cota de nieve se mantiene en los 3200 metros, dato que no afecta a la ciudad.