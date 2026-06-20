Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 20 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Madrugada porteña con 7° y cielo de nubes y claros: el clima en vivo
La madrugada del sábado en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 7 grados. A las 3 de la mañana, el termómetro marca 7°, pero la sensación térmica apenas alcanza los 6° por la humedad del 81% y el viento leve del este.
El Servicio Meteorológico Nacional detalla que el viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 14 km/h, y la visibilidad es de 45 kilómetros. No hay niebla ni se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa, el punto de rocío en 4°C y la nubosidad es de apenas un 16%. La cota de nieve se mantiene en los 3200 metros, dato que no afecta a la ciudad.
Hace 30 minutos
Madrugada con 7° y cielo partido en Buenos Aires: así arranca el frío de este sábado
La madrugada en Capital Federal se mantiene fresca y estable. El termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marca 7°C a las 03:00, pero la sensación térmica apenas araña los 6 °C por el viento leve del sector sur. El cielo se presenta con nubes y claros que le dan un aspecto partido a la noche porteña, aunque la visibilidad es excelente, alcanzando los 45 kilómetros sin presencia de niebla.
La humedad es alta, estacionada en el 81%, y el punto de rocío se ubica en 4 °C. La buena noticia para los trasnochadores y quienes salen temprano es que la probabilidad de lluvia es del 0%, con un acumulado previsto de 0 mm. El viento sopla a 7 km/h de promedio con ráfagas de hasta 14 km/h, por lo que el frío se siente un poco más sobre el cuerpo, pero sin incomodar demasiado. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa y la cota de nieve está alta, en los 3200 metros, bien lejos de la Ciudad.
Hace 1 hora
Madrugada fresca en Capital Federal: 7°C con nubes y claros y sensación térmica de 6°C
La madrugada de este sábado 20 de junio amaneció con un registro térmico de 7°C en Capital Federal y una sensación térmica de 6°C que obliga a salir bien abrigados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantiene con nubes y claros, una nubosidad que apenas alcanza el 16% y una visibilidad excelente de 45 kilómetros.
La humedad es alta, del 81%, con un punto de rocío de 4 °C, aunque no hay probabilidad de lluvia (0% y 0 mm acumulados). El viento sopla de manera leve, con una media de 7 km/h y ráfagas de hasta 14 km/h, sin presencia de niebla. La presión atmosférica se ubica en 1018 hPa y la cota de nieve se eleva a los 3200 metros, muy por encima del llano.
En este pronóstico del tiempo en vivo, seguiremos actualizando minuto a minuto cualquier cambio en las condiciones.
"Fête de la Musique" de París se celebrará el domingo pese a ola de calor, dice ministro
FOTO DE ARCHIVO: El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, abandona el Palacio del Elíseo en París
Abundantes reservas mundiales podrían mitigar el impacto de El Niño en suministro de alimentos
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 19 de junio
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20:51 | 18/06/2026
Alerta por la llegada de un frente frío, pero el tiempo mejora el fin de semana
Tras las lluvias de este jueves, el viernes arrancará con mínimas de cuatro grados y se esperan condiciones favorables para el fin de semana.
Francia amplía la alerta por ola de calor a 53 departamentos a partir del viernes
Ola de calor azota Francia
04:00 | 18/06/2026
Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 18 de junio. ¿Cuándo empieza a llover?
La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio
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21:09 | 17/06/2026
Estados Unidos enciende las alertas por inundaciones y diluvios´por un ciclón
El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.
La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU
12:34 | 17/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio
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04:00 | 17/06/2026
Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 17 de junio.
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17:15 | 16/06/2026
Llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana
Un sistema de baja presión cambiará el pronóstico del tiempo en los próximos días. El clima se sentirá más húmedo, dando lugar a lluvias y tormentas.
08:31 | 16/06/2026
Alerta por frío extremo y cielo despejado: así será el martes 16 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 16 de junio.
Frío polar y cielo despejado: así es el pronóstico del tiempo del martes 16 de junio
00:05 | 16/06/2026
ALERTA por neblina en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el martes 16 de junio
La niebla volvió a marcar el comienzo de la jornada en gran parte del centro de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial se esperan bancos de neblina durante la mañana, temperaturas bajas y una mejora gradual hacia la tarde, aunque el frío seguirá siendo protagonista.
Neblina en Santa Fe.