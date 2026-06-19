Su hija murió cuando estaba aprendiendo a leer y fundó una biblioteca modelo frente al hospital: "Este espacio es una gran familia"

Pilar Andicoechea, la hija menor de Paula Kriscautzky, era una niña de cinco años común y corriente: estaba aprendiendo a andar en bicicleta; se le había salido un diente, el primero; y le gustaba que su mamá le narrara historias por las noches. A principios de 2010, la llevaron al médico porque notaron que se tropezaba mucho. Más allá de eso, se veía bien; pero le hicieron una resonancia que reveló un panorama devastador: un tumor de tronco encefálico sin posibilidades de sobrevida. Murió diez meses después. La presencia de Pilar en este mundo fue corta, pero desencadenó en un proyecto colectivo encabezado por su mamá que se replicó en diversas ciudades: la biblioteca popular “Del otro lado del árbol”.

“Del otro lado del árbol” está en el Parque Saavedra de La Plata. Justo enfrente se ubica el Hospital de Niños, un centro de referencia pediátrica de alta complejidad en el que Pilar se trató durante el tiempo de enfermedad. Rodeada de árboles, la biblioteca es una antigua estructura de chapa que fue ampliada y reformada a lo largo del tiempo. Un día de otoño de este 2026, las puertas están abiertas de par en par y la luz cálida de su interior contrasta con la tarde gris. En los estantes de todas las paredes y hasta el techo descasan títulos infantiles. Hay chicos con madres y padres sentados alrededor de mesas de madera bajitas y un pequeño perro que se sube a una banqueta, ladra y luego salta.

“Muchas familias que están en el Hospital de Niños aprovechan este espacio para esperar la combi que las vienen a buscar desde sus ciudades, un resultado médico o un turno para el que faltan varias horas”, cuenta Paula sobre una de las tantas funciones de contención que tiene el espacio.

El 15 de marzo de 2010, cuando supieron el diagnóstico de Pilar, Paula, el papá y los dos hermanos de la niña decidieron concentrarse en lo importante: el tiempo que tenían para vivir y compartir juntos. “Habíamos investigado un montón y no había posibilidad de curación. Eso hizo que los diez meses, que fue lo que nos habían dicho que iba a poder vivir, nos dedicáramos a disfrutar y creo que fue algo que nos sostuvo como familia”.

“Los días de quimio eran lo más para nosotros porque se internaba toda la familia. Me acuerdo que estábamos comiendo alfajores, era un chiquero”, cuenta Paula. En ese tiempo y, a pesar de algunas sugerencias de médicos que no lo recomendaban, decidieron hacer un viaje. Fueron a las cataratas del Iguazú porque Pilar había visto la película “Up: una aventura de altura” en la que los protagonistas viajan a las ficticias “cataratas del Paraíso”. “Fuimos a cataratas del Paraíso. Ella estuvo ahí y fue espectacular. Por eso, agradezco la lucidez de haber viajado”.

Pilar se trataba entre el Hospital de Niños y en la Clínica del Niño (una institución privada que queda muy cerca del nosocomio público). Ante la falta en ese entonces de una opción de cuidados paliativos, su familia se encargó de armar un equipo de acompañamiento. “Fue todo muy duro. Hicimos un equipo como pudimos y con gente que lo hizo de mil amores, pero que no estaba preparada”, explica Paula.

En la búsqueda por hacer del tratamiento lo más liviano posible, Paula llevaba a las sesiones de quimioterapia una mochila llena de crayones, hojas y libros de cuentos. Pilar estaba aprendiendo a leer, pero su libro preferido era uno de ilustraciones: “Del otro lado del árbol”, un título de la francesa Mandana Sadat que cuenta la historia de una niña y una anciana de aspecto de bruja en un bosque. El libro, conservado en una vitrina de la biblioteca junto a otros objetos, está intervenido por Pilar. Paula da vuelta las hojas y muestra: “Escribió su nombre, le pintó corazones. Seguramente la reté en ese momento, pero después me di cuenta que a ella le daba un poco de miedo porque es algo tenebroso. El libro termina con que la anciana es una contadora de cuentos maravillosos y se hacen amigas con la nena”.

En el marco de esas internaciones y de un sistema que no estaba preparado para acobijar infancias que atravesaban este tipo de situaciones médicas (a pesar del esfuerzo familiar), Pilar dijo una frase que quedó resonando en la cabeza de Paula; algo que, tiempo después, desencadenaría en el proyecto de la biblioteca. “Ella me dijo: ‘¿Por qué las enfermeras no traen crayones?’. Entonces, me quedé pensando en que estaba bueno que en un hospital de niños venga una enfermera con un ambo lleno de colores y, además de los remedios, trajera algo para pintar como un mandala. Ese era el concepto. No era tan difícil ni demandaba grandes presupuestos. Era mirar distinto”, dice Paula hoy, reflexionando a la distancia de todo aquello.

A causa de la enfermedad, en el último tiempo Pilar fue dejando de hablar y poder moverse, pero seguía lúcida y sus padres y hermanos le jugaban constantemente para que ella se divirtiera. Murió el 12 de enero de 2011 en una habitación de la Clínica del Niño, a upa de su mamá y escuchando canciones de María Elena Walsh a todo volumen. Que el escenario de partida haya sido ese no fue fácil. “En ese momento la muerte tenía que ser en una terapia intensiva y vos no estar. Y yo me parapeté y dije ‘no’. Fue bravo, pero lo volvería a hacer”, cuenta Paula. “Yo no le había podido prometer a Pilar que se iba a curar. Le había podido prometer una sola cosa: que ella nunca iba a estar sola, que todo lo que pasara iba a esta conmigo”, dice. Y así fue.

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Después de la muerte de Pilar, Paula viajo una semana con su familia para intentar descansar y cuando volvió fue hasta el Parque Saavedra, frente al Hospital de Niños, a sentarse a pensar qué quería hacer. Tenía ganas de aportar algo al respecto de esa contención del sistema que a ellos les había faltado. Quería sumar una herramienta que hiciera “más humano” el tránsito en una situación de enfermedad. Había pensado en una “valija viajera” que pasara por salas de internación. Pero ese día, mientras pensaba sentada, tuvo una epifanía. Vio un galpón que estaba abandonado en el parque y dijo: “Es ahí”.

El sitio era perfecto por al menos tres razones: era un lugar de paseo que la niña solía frecuentar junto a su mamá antes y durante la enfermedad, quedaba frente al Hospital de Niños donde ella había podido tratarse y lo hacen niños de todo la provincia y el país, y se parecía bastante al escenario ilustrado por Sadat en el libro que tanto le gustaba.

Lo que siguió fue una vorágine. En febrero, apenas un mes después de la muerte de Pilar, hubo una primera juntada en el Parque Saavedra a la que se sumaron varias personas. “Yo durante los diez meses de enfermedad había escrito mis sentires y pesares en Facebook y mucha gente iba leyendo eso. Cuando conté que tenía ganas de hacer algo, empezaron a decirme ‘contá conmigo’. Tenía una energía difícil de explicar, una necesidad de hacer cosas. No podía descansar para no morirme y no descansé”, cuenta Paula.

Las personas que querían colaborar se fueron acercando con objetos como libros, mantas y almohadones. Mientras limpiaban y acondicionaban aquella estructura de chapa, mientras los chicos jugaban entre los árboles, tomaban mate, charlaban y se iban conociendo. Tras tramitar un permiso en la Municipalidad, el 2 de abril de 2011, el día que Pilar hubiera cumplido seis años, se inauguró la biblioteca popular “Del otro lado del árbol”, con la presencia de unas 2.000 concurrentes que llevaron libros.

“’Del otro lado del árbol’ es un libro que no tiene texto escrito y era de los que más miraba Pilar. Cuando uno lo ve es el mismo paisaje que rodea este lugar (un bosque y una casita) y la protagonista es una nena. Ese fue el nombre que elegimos”, suele explicar Paula.

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La biblioteca tomó impulso rápidamente: se armó un proyecto pedagógico y ese mismo abril empezó a recibir visitas de escuelas. Parte de ese empuje está vinculado a que Paula es maestra de nivel inicial. “Después de la muerte de Pili volví al jardín privado en el que trabajaba, pero cuando surgió con tanta potencia la biblio decidí sacar una licencia y no volver. Hoy dirijo a los equipos docentes de acá y hago propuestas pedagógicas”, cuenta sobre su rol.

Otra parte del impulso y la forma de construir seguramente está relacionada a su historia primaria. Hija de militantes universitarios, Paula nació en el inicio de la dictadura cívico-militar de 1976 y un año después tuvo que exiliarse junto a sus padres a Brasil, en donde luego nació su hermana. “Mi historia tiene que ver con la del país y estoy muy atravesada por la lucha de los organismos de derechos humanos, de Abuelas y Madres. Todo eso es parte de mi impronta, de la manera de entender lo colectivo”.

Además de sus actividades con instituciones educativas y de ser un sitio de espera para quienes van al Hospital de Niños, “Del otro lado del árbol” actualmente articula visitas al predio con el Hospital Dr. Noel H. Sbarra, otro nosocomio infantil de importancia en La Plata y que cuenta con internación bajo abrigo. El espacio realiza también grandes eventos artísticos (el último fue el pasado 2 de abril, cuando cumplió 15 años) y ha recibido la visita de personalidades como Nora Cortiñas, el escritor y músico Luis Pescetti y el dúo musical cubano Dúo Karma. En cuanto a las colecciones, en sus estantes alberga más de 30.000 títulos infantiles, e incluye una bebeteca y un fondo de libros en braille que fue hecho junto a internos de la Unidad Penal N° 9 platense.

Registrada en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el proyecto de esta biblioteca se replicó en distintas ciudades como Olavarría, Bolívar, Lanús y Carhué. Incluso hay una en la ciudad de Parral, en Chile, que lleva el nombre de “Del otro lado de la cordillera”. Asimismo, la entidad fue invitada a compartir su experiencia comunitaria en Colombia. “Pienso que la biblio es un hecho político por lo transformador para el Parque Saavedra, el barrio y la ciudad; por lo emancipador de sus ideas y por todo el tejido que fuimos haciendo en el ámbito educativo”, dice Paula.

Ahora, de la vitrina en donde guarda el libro que Pilar intervino, saca distintas producciones que se hicieron desde el espacio, muchas de las cuales surgieron con ayuda de personas que se acercaron de manera voluntaria. Entre estos, hay un CD de canciones infantiles reversionadas por rockeros y la “Colección Pilar”, una serie de seis libros que ella escribió y que cuenta momentos de la vida de su hija. “El último se llama ‘Pilar del otro lado del árbol’ y es la transformación en esto que somos como si ella estuviera acá”, señala. Y agrega: “Este espacio es una gran familia y la posibilidad que tenemos de aportarle a este mundo desordenado un poco de belleza”.

Esta tarde de otoño de 2026, Paula también muestra una agenda que hizo con Pilar en los meses de la enfermedad. La crearon con dibujos que la niña había hecho para el jardín. En ese tiempo, ella, la mamá, tenía un gran miedo: el olvido. Le preocupaba que su hija dejara de estar en el recuerdo. Hoy Pilar es toda esta biblioteca y sus réplicas; está en la memoria de personas que no la conocieron (al menos personalmente); y también es parte de su libro favorito.

Paula cuenta que, en 2011 y a través de un correo electrónico, le pidió permiso a Sadat para usar el nombre “Del otro lado del árbol”. En 2015, cuando vino a la Feria del Libro de Buenos Aires, la ilustradora francesa visitó la biblioteca y se hizo allí un gran evento. Seis años después, en 2021, el libro fue reeditado por Kókinos. Ahora, incluye una dedicatoria especial con la que circula por todo el mundo: “Para todos los niños que leen en la maravillosa biblioteca de Pilar”.