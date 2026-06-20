El ascenso goleador de Saibari ilusiona a Marruecos en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Marruecos - Estadio Boston, Foxborough, Massachusetts, EEUU - 19 de junio de 2026. Ismael Saibari, de Marruecos, celebra tras el partido

Ismael Saibari nunca había jugado como delantero centro de Marruecos antes del Mundial, pero ha aprovechado su oportunidad con estilo, al marcar dos goles en ‌el torneo, incluido el tanto ‌de la victoria ante Escocia el viernes.

El referente del PSV Eindhoven, que también anotó contra Brasil en el debut del Grupo C, fue elegido jugador del partido en la victoria por 1-0 sobre los escoceses, mientras el equipo norteafricano se acercó a los dieciseisavos de final.

El gol de la victoria de Saibari ante Escocia, marcado a los 71 segundos, lo convirtió en apenas el segundo jugador africano, después del egipcio Mohamed Salah, en anotar ​en cada una de ⁠sus dos primeras apariciones mundialistas.

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Buena parte del reciente repunte goleador de Saibari ha sido ‌impulsado por el técnico Mohamed Ouahbi, quien lo trasladó desde los ⁠roles de mediapunta y extremo que ocupaba con el ⁠anterior seleccionador marroquí, Walid Regragui, a una posición de delantero centro.

El jugador de 25 años, elegido Jugador del Año de la Eredivisie la temporada pasada, marcó apenas siete goles en ⁠sus primeras 28 apariciones internacionales, pero ha anotado cuatro veces en sus últimos ​cuatro partidos.

Ouahbi ha explotado la velocidad de Saibari y su ‌capacidad para atacar los espacios a la ‌espalda de las defensas, como se vio en su gol contra Brasil, cuando irrumpió ⁠en el área y picó con delicadeza el balón por encima del portero Alisson.

"VOY A MARCAR"

Saibari no logró marcar en su primera temporada en la Eredivisie con el PSV, en la que disputó 17 partidos en una campaña 2022-2023 lastrada por las lesiones. ​Sin embargo, la ‌experiencia lo ayudó a desarrollar mayor serenidad frente al arco.

"Al principio pensaba: 'no debo fallar'. Ahora pienso: 'voy a marcar'", dijo Saibari en una entrevista de 2023 en el canal de YouTube del PSV.

Ese progreso se reflejó en sus cifras, ya que marcó 15 goles en 27 partidos de la Eredivisie la temporada ⁠pasada para ayudar al PSV a conquistar su tercer título consecutivo de la liga neerlandesa.

Saibari ha pasado buena parte de su carrera adaptándose a nuevos entornos. Nacido en Tarrasa, cerca de Barcelona, España, se mudó a Bélgica con su familia a los seis años y progresó por clubes locales antes de incorporarse a la academia del Anderlecht en 2013.

Aunque su etapa en el Anderlecht duró sólo dos años, ya que fue liberado tras un bajón de forma pocos ‌días antes del inicio de una nueva temporada, resultó formativa.

"Me motivó a trabajar mucho más duro", dijo más tarde.

"JUGAR CON EL CORAZÓN"

Saibari podía representar a España, su país de nacimiento; a Bélgica, donde tiene la ciudadanía; y a Marruecos por su familia. Sin embargo, nunca se planteó seriamente jugar para otra selección que no fueran los Leones del Atlas.

"Cuando eliges una selección ‌nacional, tiene que venir del corazón. No debería ser una decisión estratégica sobre dónde tendrás más oportunidades", dijo Saibari.

"Representas a todo un país, así que debes jugar con el corazón".

También reveló que ‌el exseleccionador de Bélgica ⁠Roberto Martínez intentó convencerlo para que representara a ese país, pero nunca reconsideró su compromiso con Marruecos.

Ahora Saibari espera emular la trayectoria de ​Marruecos hasta las semifinales de 2022, impulsado por el espíritu dentro del plantel.

"Todos tenemos el mismo objetivo, el mismo sueño. Incluso fuera del campo, reímos juntos, hablamos juntos y trabajamos juntos. Somos como una familia", afirmó.

(Edición de Toby Davis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)