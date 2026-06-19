La Comisión Europea aclara que el comercio de GNL ruso para la UE queda prohibido a partir de 2027

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

​Las empresas con sede en la UE tendrán prohibido vender gas natural licuado ruso el año que viene, incluso si los compradores se encuentran fuera ‌de la UE, según una carta ‌a la que ha tenido acceso Reuters este jueves.

"La prohibición impide a las empresas comercializar o vender GNL ruso a terceros países, ya que no es relevante si dicho GNL está destinado a la UE o no", reza la carta, con fecha del 1 de junio, procedente de la oficina del comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, y dirigida a Poten and Partners, una empresa de corretaje marítimo ​y asesoría en materia ⁠de GNL.

Aunque la Unión Europea votó a favor de dejar de importar gas ruso ‌para 2027 como respuesta a la guerra de Moscú contra Ucrania, ⁠varias empresas con sede en la UE que ⁠tienen contratos a largo plazo para el GNL ruso han señalado que esas normas, junto con las sanciones contra Rusia, no dejaban claro si las empresas podrían desviar esos ⁠cargamentos hacia compradores fuera de la UE.

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"La transferencia de GNL ruso por ​parte de operadores de la Unión, independientemente del destino final, ‌está prohibida en el contexto de la ‌prohibición del GNL", según la carta.

Un portavoz de la Comisión dijo el viernes ⁠que la carta reflejaba las directrices actualizadas publicadas a finales de 2025.

El año pasado, la UE importó 14,94 millones de toneladas métricas del proyecto Yamal LNG, situado en el Ártico occidental de Rusia, una cifra que parece que aumentará en lo que ​va de ‌año. La francesa TotalEnergies , la alemana SEFE y la española Naturgy cuentan todas con contratos de compra a largo plazo.

LAS EMPRESAS CONTABAN CON DESVIAR LOS CARGAMENTOS

Total, que posee una participación del 20% en Yamal, dijo en febrero que, si se le prohibiera comercializar ese gas fuera de la UE, se ⁠plantearía vender su participación.

El director general de Total, Patrick Pouyanné, dijo anteriormente este mes que aún no había recibido aclaraciones al respecto por parte de las autoridades, tras haber recibido asesoramiento jurídico contradictorio.

TotalEnergies se negó a comentar la carta el jueves.

Naturgy advirtió en su informe anual de 2025 que la prohibición de importación afectaría a 10.950 millones de euros (12.570 millones de dólares) en compromisos de compra de gas ruso.

Manuel García Cobaleda, consejero delegado de Naturgy, dijo ‌a Reuters en una entrevista en febrero que las sanciones de la UE estaban diseñadas para permitir a las empresas invocar la fuerza mayor, lo que las eximía legalmente de la obligación de cumplir sus contratos de compra.

García Cobaleda señaló que, como en cualquier supuesto de fuerza mayor, el Derecho civil —y el propio contrato— exige que todas las partes ‌hagan lo posible por reducir los perjuicios. Entre esas medidas de mitigación está, por ejemplo, redirigir esos volúmenes a mercados fuera de Europa.

Naturgy no respondió el jueves a las solicitudes de ‌comentarios.

Un portavoz de SEFE ⁠dijo el viernes que la carta se ajustaba a su interpretación de la prohibición del GNL y de las sanciones, y que ​la acatarían.

Entre los demás accionistas de Yamal se encuentran la empresa privada rusa Novatek (60%) y la china CNPC (20%).

(1 dólar = 0,8712 euros)

(Reportaje de América Hernández en París y Pietro Lombardi en Madrid; edición de Susan Fenton y Elaine Hardcastle; edición en español de Paula Villalba)