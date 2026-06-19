No se levantarán sanciones de la ONU a Irán sin la aprobación de Francia, dice el ministro de Exteriores

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en la puerta de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia

Francia ​quiere desempeñar un papel en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y no aprobará el levantamiento ‌de las sanciones de ‌la ONU a menos que le satisfagan los términos de un acuerdo definitivo, dijo este viernes su ministro de Asuntos Exteriores.

Jean-Noël Barrot, cuyo país es miembro con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo a la cadena franceinfo que no habría estabilidad en la región ​a menos que las ⁠negociaciones de EEUU con Irán abordaran también el programa ‌de misiles balísticos de Irán y su apoyo ⁠a grupos afines.

"La contrapartida a las ⁠importantes concesiones que se le pedirán a Irán es el levantamiento de las sanciones, sanciones que se impusieron en el marco ⁠de las Naciones Unidas", dijo.

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"Francia es miembro permanente del ​Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ‌por lo que, al igual ‌que ocurrió hace diez años, Francia tendrá que dar su ⁠aprobación para que se levanten las sanciones".

El acuerdo alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán prevé que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se celebren en los ​próximos 60 ‌días, y que el acuerdo definitivo sea ratificado por el Consejo de Seguridad.

Las potencias europeas temen que un equipo negociador estadounidense sin experiencia no consiga alcanzar un acuerdo nuclear sólido ni aborde el programa de ⁠misiles balísticos de Irán en la siguiente fase, lo que supondría el riesgo de un enfrentamiento prolongado.

Francia, Reino Unido y Alemania quieren desempeñar un papel en la configuración de las próximas conversaciones tras haber quedado al margen en los últimos meses.

Estos tres países entablaron por primera vez conversaciones con Irán sobre su programa nuclear ‌en 2003 y, posteriormente, colaboraron con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para alcanzar un acuerdo en 2015 destinado a frenar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado ‌crítico con ese acuerdo, del que retiró a EEUU durante su primer mandato.

"Nuestro objetivo es conseguir concesiones importantes del régimen iraní, un cambio ‌radical de ⁠postura. Y tendremos voz y voto, porque, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestra ​participación estará necesariamente vinculada a la resolución de esta crisis", dijo Barrot.

(Reportaje de John Irish y Dominique Vidalon; edición de Makini Brice y Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)