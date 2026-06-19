Las restricciones tras el Brexit dificultan el cuidado de mayores británicos en España

Daniel Northover, de 53 años, empuja la silla de ruedas de su madre, Carole Bentley, de 80 años, junto a Nerea, de 19 años, su cuidadora matutina, mientras salen a dar su paseo matutino en el pueblo de Turre, Almería

Daniel ​Northover dejó su casa en Liverpool este mes, en el que se cumple el décimo aniversario del referéndum del Brexit en Reino Unido, para mudarse con su madre de 80 años en Turre, un pueblo de 4.500 habitantes ‌en Andalucía, en el sur de España.

Tras la ‌muerte de su padrastro el verano pasado, Northover, de 53 años, se ha turnado con su hermana para viajar de ida y vuelta a España y cuidar de su madre, Carole, que no puede cocinar, limpiar ni vestirse sola tras haber sufrido varios ictus.

Sin embargo, dado que los residentes de fuera de la UE solo pueden permanecer en el bloque durante 90 días de cada 180 sin visado, la situación se había vuelto insostenible. Northover, que trabaja como gestor de proyectos para ayuntamientos y organizaciones benéficas, no cumple los requisitos para obtener un visado de trabajo. Solo se conceden visados para cuidados familiares cuando el ​ciudadano de Reino Unido que lo ⁠solicita es quien requiere la atención.

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Un funcionario de la Comisión Europea señaló que los casos en los que la ausencia ‌de un familiar que preste cuidados obligaría al beneficiario de edad avanzada del Acuerdo de Retirada ⁠a abandonar el Estado de acogida se evaluaban según sus circunstancias particulares. ⁠En los demás casos, se aplicaban las normas generales de inmigración.

La solicitud de visado de reagrupación familiar de la hermana de Northover fue denegada.

Esto dejó a Northover y a su pareja sin otra opción que vender su casa para reunir los fondos ⁠necesarios para obtener un visado denominado "sin ánimo de lucro" —que les impide trabajar— y convertirse en cuidadores a tiempo completo.

"La ​forma en que se redactó el Acuerdo de Retirada (del Brexit) significa que hemos tenido ‌que renunciar a nuestras vidas y a nuestras carreras", dijo ‌Northover.

"El acuerdo fue terrible. No lo pensaron bien", dijo Carole, agitando el puño con rabia mientras estaba sentada en ⁠su silla de ruedas bajo el sol español junto a su hijo.

"Me avergüenza tanto haber causado este estrés a (mis hijos)".

"UN PROBLEMA RECURRENTE"

La situación de Northover refleja la de decenas de miles de familias de jubilados británicos en España que se esfuerzan por encontrar formas de cuidar a sus padres enfermos en el extranjero.

Reino Unido votó por un 52% frente a un 48% en un ​referéndum el 23 ‌de junio de 2016 para salir de la Unión Europea tras más de cuatro décadas de pertenencia. La decisión puso fin al derecho automático de los británicos a vivir y trabajar sin restricciones en los Estados miembros de la UE.

La población británica residente en España, la mayor de la UE con alrededor de 266.000 personas según datos oficiales, está envejeciendo rápidamente. El número de mayores de 75 años ha aumentado de 36.000 en ⁠julio de 2016 a más de 51.000 a comienzos del año pasado, según datos de las autoridades españolas.

"Se trata de un problema recurrente que no va a desaparecer", dijo Sally Myburgh, una ciudadana británica residente en Málaga que gestiona un grupo de Facebook en el que ofrece consejos para desenvolverse en España tras el Brexit.

Myburgh explicó que se encuentra habitualmente con familias en la misma situación que los Northover.

"La actitud general es que deberían volver a Inglaterra… pero estas personas se encuentran en la recta final de sus vidas", dijo refiriéndose a los jubilados. "Este es su hogar".

"TODO EL MUNDO ME CONOCE AQUÍ"

El número de británicos que viven en España se ha mantenido ‌prácticamente estable desde la votación del Brexit, según muestran los datos oficiales. Aproximadamente un tercio de ellos son jubilados, y muchos viven en pueblos y localidades repartidos a lo largo de las costas españolas de la Costa Blanca y la Costa del Sol.

El sistema de asistencia social español ofrece cuidados a domicilio a los ciudadanos y residentes con problemas de salud, pero este servicio tiene un límite de 94 horas al mes para quienes están clasificados como personas que sufren una "pérdida total de autonomía", lo que supone unas ‌3 horas al día.

Volver a Reino Unido es una perspectiva abrumadora y poco realista para quienes han pasado décadas en España y no tienen una comunidad ni una vivienda a la que regresar, dice Neal Anderson, responsable de asistencia social de la organización benéfica "Help at Home ‌Costa Blanca", que presta apoyo ⁠a los británicos de edad avanzada de la zona.

"Mi madre tiene 80 años. Un cambio tan radical le resultaría angustioso. Desarraigarla y llevarla a un lugar que no conoce, con gente que no conoce… ​podría matarla", dijo Northover, añadiendo que temía que, incluso si sobreviviera al traslado, inscribirla en el sobrecargado sistema de asistencia social británico llevaría meses.

"No puedo imaginar vivir [en Reino Unido] ahora... me encanta España... este es mi hogar", dijo Carole, que votó por permanecer en la UE. "Todos me conocen aquí".

Con información de Reuters