Marruecos busca vencer a Haití y terminar por sobre Brasil en lo más alto de su grupo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia contra Marruecos

Marruecos buscará en Atlanta el miércoles no solo la victoria, sino también marcar goles ante un ‌Haití ya eliminado, con el ‌objetivo de terminar en primera posición de su grupo del Mundial por delante de Brasil.

Sería un éxito rotundo para los norteafricanos, que suman cuatro puntos tras sus dos primeros partidos del Grupo C y causaron una gran impresión al poner contra las cuerdas a Brasil en su primer encuentro, que terminó en ​empate, en el ⁠torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

Marruecos, ‌que el viernes venció a Escocia en Boston, ⁠ha retomado el hilo donde lo ⁠dejó en la última Copa Mundial de Qatar, donde se convirtió en el primer país africano y árabe en alcanzar las semifinales.

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Brasil ⁠se enfrentará a Escocia a la misma hora en ​Miami, y si tanto los pentacampeones del ‌mundo como Marruecos ganan sus últimos ‌partidos de la fase de grupos, el primer puesto ⁠del Grupo C se decidirá por diferencia de goles.

La victoria por 3-0 de los brasileños frente a Haití el viernes en Filadelfia les da una mejor diferencia de goles que ​a Marruecos, ‌cuyo seleccionador, Mohamed Ouahbi, dijo que el equipo caribeño supondría un reto difícil a pesar de su temprana eliminación.

"Esa es la belleza del Mundial: todos los estilos diferentes de equipos a los que te enfrentas y ⁠con los que tienes que lidiar", dijo.

Pero si quieren arrebatarle el primer puesto a Brasil, Marruecos tendrá que lanzarse al ataque sin reservas.

El ganador del Grupo C se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F, y el segundo clasificado del Grupo C se medirá al primero del Grupo F, donde compiten por la clasificación Países ‌Bajos, Japón y Suecia.

Un enfrentamiento con los Países Bajos tendría un significado especial para los marroquíes, que cuentan con una gran comunidad de inmigrantes en el país y con tres jugadores nacidos en los Países Bajos en su plantilla.

Haití fue el primer equipo eliminado ‌del torneo ampliado a 48 selecciones tras perder ante Escocia y, posteriormente, ante Brasil, pero prometió que su equipo no bajaría el ‌ritmo.

Tras más de ⁠medio siglo desde su última participación en el Mundial, en 1974, el seleccionador Sébastien Migne dijo que ​sería impensable considerar su último partido como un encuentro sin importancia.

"¿Tenemos derecho a descuidar un partido? Por supuesto que no", dijo Migne.

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)