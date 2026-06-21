Día del Padre: los posteos de los famosos argentinos en esta efemérides

Los famosos se expresaron en el Día del Padre.

Este domingo 21 de junio las redes sociales se transformaron en el escenario elegido por las principales figuras del espectáculo y el deporte argentino para celebrar el Día del Padre. Con postales familiares inéditas, mensajes de emoción y recuerdos cargados de nostalgia, las celebridades compartieron con sus seguidores homenajes dedicados tanto a sus propios padres como a los compañeros con quienes eligieron formar una familia.

Dentro de las personalidades que utilizaron sus plataformas digitales para honrar la figura paterna, se destacaron dedicatorias cargadas de afecto y memoria. Luisana Lopilato y Evangelina Anderson compartieron tiernas imágenes familiares expresando el amor y el agradecimiento hacia sus padres por el apoyo incondicional a lo largo de sus vidas. Por su parte, Sabrina Rojas y Yanina Latorre se sumaron a la jornada con publicaciones que reflejaron la importancia del pilar paterno en sus respectivas estructuras familiares.

Uno de los posteos más movilizantes de la fecha lo protagonizó Dalma Maradona, quien dedicó un profundo y emotivo mensaje a su padre, Diego Armando Maradona. A través de una foto histórica, la actriz mantuvo viva la memoria del astro del fútbol mundial, transformando su posteo en uno de los más comentados por los usuarios de las redes sociales.

La jornada también fue la oportunidad ideal para que varias figuras destacaran el rol de sus parejas en la crianza y el día a día del hogar. Nicole Neumann dedicó un afectuoso posteo a su esposo, Manuel Urcera, resaltando su rol paternal. En tanto, Florencia de la V celebró la fecha con una dedicatoria especial para Pablo Goycochea, su compañero de vida, destacando el amor y la dedicación hacia sus hijos.

A su vez, Bochi, la esposa del periodista Sergio Lapegüe, sumó su granito de arena digital con un posteo repleto de complicidad y cariño hacia el conductor, reconociendo su labor como padre de familia.

El ámbito deportivo no se quedó atrás en las celebraciones: referentes de la Selección Argentina de fútbol se tomaron una pausa en sus agendas profesionales para sumarse a los festejos. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi realizaron publicaciones alusivas al Día del Padre, compartiendo retratos junto a sus hijos y agradeciendo las infinitas muestras de cariño recibidas por parte de los fanáticos en este día tan especial.

Todos los posteos de los famosos en el Día del Padre

Gustavo Conti.

Mau Montaner.

Sergio Lapegüe.

Rodrigo De Paul.

Dalma Maradona.

Evangelina Anderson.

Felipe Colombo.

Luisana Lopilato.

Nicolás Otamendi.

Sabrina Rojas.

Yanina Latorre.

Nicole Neumann.

Flor de la V.

Por qué se celebra el Día del Padre en junio

El origen de esta celebración se remonta a una iniciativa profundamente personal en los Estados Unidos de principios del siglo pasado. La impulsora fue Sonora Smart Dodd, quien buscaba distinguir la figura de su padre, un veterano de la Guerra de Secesión que asumió en soledad el cuidado y la educación de sus seis hijos tras quedar viudo.

Lejos de nacer como una estrategia mercantil, la festividad surgió del deseo genuino de visibilizar una crianza monoparental basada en el esfuerzo y la dedicación familiar.

La elección del mes respondió a un ajuste logístico más que a una planificación rígida: si bien la intención inicial era fijar el homenaje el cinco de junio para que coincidiera con el nacimiento del progenitor, las demandas organizativas obligaron a postergarlo. De este modo se estableció la fórmula del tercer domingo del mes, una estructura temporal que terminó consolidándose a nivel global y que adoptaron numerosas naciones, incluida la Argentina.

En el contexto local, el festejo transitó por un proceso de reconversión, ya que durante finales de la década de 1950 el reconocimiento se fijó originalmente en agosto para conmemorar a José de San Martín en el aniversario del nacimiento de su hija. Sin embargo, por cuestiones de comodidad en el calendario civil y escolar, los años posteriores trajeron consigo el traslado definitivo de la fecha hacia el estándar internacional de junio que se mantiene hasta la actualidad.